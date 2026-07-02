Огромен скандал след провала на Мондиал 2026: Звезда се вдигна на бунт срещу селекционера

Участието на Сенегал на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико, приключи в пълен хаос. Изглеждаше, че "лъвовете от Теранга" ще се класират за 1/8-финалите безпроблемно, когато поведоха с 2:0 на Белгия благодарение на попаденията на Хабиб Диара и Исмаила Сар. Мачът обаче се обърна на 180 градуса. Белгия отбеляза два гола в последните десет минути чрез Ромелу Лукаку и Юри Тиелеманс, за да прати мача в продължения. Сензационният обрат бе завършен в 125-ата минута, когато Тиелеманс реализира дузпа след намеса на ВАР. Загубата бе горчив край на кампания, която обещаваше толкова много за африканската страна.

Звезда на Сенегал се обяви на бунт срещу сегашния селекционер

Часове след отпадането една от звездите в селекцията на Пап Тиау заплаши, че няма да се върне в националния отбор, докато настоящият треньорски щаб е начело. Става въпрос за халфа Пап Гей, който бе заменен точно преди всичко за Сенегал да се обърка. Той изрази гнева си в социалните мрежи веднага след сърцераздирателния провал на отбора си в 1/16-финалите. Гей, който беше ключова фигура за страната си по време на турнира, не се сдържа в оценката си за ръководството. В историята си в Instagram полузащитникът заяви: "Искам да ви кажа няколко думи относно отпадането... но днес обявявам, че докато този треньорски щаб е на поста си, ще си взема почивка от националния отбор."

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Селекционерът Пап Тиау се сблъска с поредица от въпроси относно действията си по време на мача, по-специално решението да извади Гей и други ключови фигури, докато отборът водеше в резултата. Тиау настоя, че промените не са били тактически грешки, а са били наложени от физическото състояние на играчите му. Отпадането и последвалият бунт на Гей се прибавят към нарастващия списък от скандали около националния отбор на Сенегал. Тиау вече беше подложен на критики след финала на Купата на африканските нации срещу Мароко, където, както е известно, нареди на играчите си да напуснат терена в знак на протест срещу съдийско решение. Въпреки че в крайна сметка спечелиха този мач на терена, федерацията по-късно отмени резултата и присъди победата, а с това и титлата, на Мароко.

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