Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Стана голмайстор на ЦСКА за една година, а сега играе на Световното, въпреки че страната му е разкъсана

02 юли 2026, 7:00 часа 946 прочитания 0 коментара

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

На Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико станахме свидетели на някои от най-историческите събития, случили се на Мондиал някога. Повечето от тях бяха обвързани с малки страни, в ролята на пълен аутсайдер, стигнали до чудото. Е, имаше и някои непретенциозни държави, които се подчиниха на съдбата и не успяха да направят нещо кой знае какво. Но за Хаити самото класиране на Световното може да се разгледа като чудо, а част от него беше бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон.

Дюкенс Назон беше голмайстор в ЦСКА

Дюкенс Назон пристигна в ЦСКА срещу 200 000 евро от френския Кьови Руан през лятото на 2022 г. Той започна трудно на "Армията", като до 11-ия кръг от Първа лига нямаше среща, в която да е записал повече от 60 минути и вкара само 1 гол. Но след това всичко се промени. Острието намери своята форма и заблестя за ЦСКА. В крайна сметка Дюкенс Назон завърши сезон 2022/23 с 40 мача във всички турнири за "червените", като вкара 20 гола и даде 5 асистенции.

При "армейците" той остана още половин година, в която изигра 22 срещи, вкара 7 гола и даде 3 асистенции. След това, през зимата на 2024 г., Назон премина в турския Кайзерспор.

Още: They're not coming home! Англия трябваше да мине през ада, но обърна ДР Конго и е на 1/8-финал на Мондиал'26!

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Дюкенс Назон

Хаити е в много тежко положение

В момента Дюкенс Назон е футболист на иранския Естеглал Хузестан и по-важно, на националния отбор на Хаити. Въпреки ужасяващата обстановка в държавата, където цари пълна анархия, хаитяните се класираха на Световното първенство. В днешни дни, Хаити е една от най-опасните държави за живеене. Там има над 16 000 убити за 4 години, като близо 1.5 милиона души са изселени. Ежедневна гледка са изнасилвания, отвличания и дори убийства.

Въпреки всичко, хаитяните се класираха на Световното

И въпреки всичко, Хаити игра на Мондиал 2026. Да, допусна 3 загуби и завърши с 0 точки в групата си с Бразилия, Мароко и Шотландия, но за хаитяните самото класиране може да се разглежда като геройство. А част от него беше именно Дюкенс Назон. По пътя си към световните финали Хаити преодоля Сейнт Лусия, Барбадос, Аруба, Никарагуа и Коста Рика. Единствените отбори, срещу които не записа победа бяха тези на Хондурас и Кюрасао.

А Назон участва във всички 10 квалификационни срещи, като вкара 6 гола и даде 2 асистенции. И така, заедно с всички други хаитяни доказаха, че каквото и да се случва около теб, с достатъчно воля и вяра, можеш да постигнеш дори на пръв поглед невъзможното геройство.

Още: Голямо име в световния футбол: "Клоп поема Германия"

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
ЦСКА Световно първенство по футбол 2026 Дюкенс Назон Хаити отбор
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес