Стана голмайстор на ЦСКА за една година, а сега играе на Световното, въпреки че страната му е разкъсана

"От България до Мондиал 2026" е спортна поредица на Actualno.com, в която разказваме истории на футболисти на Световното 2026, минали през българския футбол.

На Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико станахме свидетели на някои от най-историческите събития, случили се на Мондиал някога. Повечето от тях бяха обвързани с малки страни, в ролята на пълен аутсайдер, стигнали до чудото. Е, имаше и някои непретенциозни държави, които се подчиниха на съдбата и не успяха да направят нещо кой знае какво. Но за Хаити самото класиране на Световното може да се разгледа като чудо, а част от него беше бившият нападател на ЦСКА Дюкенс Назон.

Дюкенс Назон беше голмайстор в ЦСКА

Дюкенс Назон пристигна в ЦСКА срещу 200 000 евро от френския Кьови Руан през лятото на 2022 г. Той започна трудно на "Армията", като до 11-ия кръг от Първа лига нямаше среща, в която да е записал повече от 60 минути и вкара само 1 гол. Но след това всичко се промени. Острието намери своята форма и заблестя за ЦСКА. В крайна сметка Дюкенс Назон завърши сезон 2022/23 с 40 мача във всички турнири за "червените", като вкара 20 гола и даде 5 асистенции.

При "армейците" той остана още половин година, в която изигра 22 срещи, вкара 7 гола и даде 3 асистенции. След това, през зимата на 2024 г., Назон премина в турския Кайзерспор.

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Хаити е в много тежко положение

В момента Дюкенс Назон е футболист на иранския Естеглал Хузестан и по-важно, на националния отбор на Хаити. Въпреки ужасяващата обстановка в държавата, където цари пълна анархия, хаитяните се класираха на Световното първенство. В днешни дни, Хаити е една от най-опасните държави за живеене. Там има над 16 000 убити за 4 години, като близо 1.5 милиона души са изселени. Ежедневна гледка са изнасилвания, отвличания и дори убийства.

Въпреки всичко, хаитяните се класираха на Световното

И въпреки всичко, Хаити игра на Мондиал 2026. Да, допусна 3 загуби и завърши с 0 точки в групата си с Бразилия, Мароко и Шотландия, но за хаитяните самото класиране може да се разглежда като геройство. А част от него беше именно Дюкенс Назон. По пътя си към световните финали Хаити преодоля Сейнт Лусия, Барбадос, Аруба, Никарагуа и Коста Рика. Единствените отбори, срещу които не записа победа бяха тези на Хондурас и Кюрасао.

А Назон участва във всички 10 квалификационни срещи, като вкара 6 гола и даде 2 асистенции. И така, заедно с всички други хаитяни доказаха, че каквото и да се случва около теб, с достатъчно воля и вяра, можеш да постигнеш дори на пръв поглед невъзможното геройство.

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