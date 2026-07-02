Военният министър и президентът посрещнаха топ командира на НАТО в Европа с хвалебствия за Алианса (СНИМКИ)

"България работи активно за затвърждаването на принципите на единство, солидарност и утвърждаване на НАТО като най-силната отбранителна организация", заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов на среща с Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа генерал Алексъс Гринкевич. Двамата обсъдиха актуалната среда за сигурност и новите, по-високи изисквания към възпиращия и отбранителния потенциал на Алианса.

„Променящият се начин на водене на бойни действия изисква придобиването на ефективни способности от страните в НАТО“, заяви министър Стоянов, цитиран от пресцентъра на ведомството си. Той посочи, че предстоящата среща на върха на Алианса в Анкара трябва да покаже и политическата воля за трансформация към Стратегията НАТО 3.0.

„Трудните времена са за лидерите“, заяви той и допълни, че устойчивият финансов ресурс, необходим в дългосрочен план за постигането на тази цел, е предизвикателство за много от съюзниците, включително за България, но отговорността изисква изпълнение на ангажиментите, развитие на отбранителните способности и силна индустрия.

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Алексъс Гринкевич: България е ключов и надежден съюзник

Генерал Гринкевич подчерта, че България е ключов и надежден съюзник. Той оцени усилията на страната по увеличаване на разходите за отбрана и превръщането им в реални способности, активното участие в мерките и дейностите на НАТО по възпиране и отбрана на Източния фланг, както и участието на българските въоръжени сили в мисията на НАТО в Косово.

Снимка: Президентство

На срещата присъстваха още началникът на отбраната адмирал Емил Ефтимов и заместник-министрите на отбраната Любомир Монов и Катерина Граматикова-Иванова, а също и президентът Илияна Йотова.

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Илияна Йотова също се срещна с генерала

"На фона на динамично променящата се глобална среда за сигурност Черноморският регион и Източният фланг на НАТО придобиват все по-голямо стратегическо значение, а ролята на България за засилването на колективната отбрана става все по-значима. Това изисква да насърчим активното включване на българската отбранителна индустрия в увеличаването на капацитета на европейската военна промишленост", заяви междувременно президентът Илияна Йотова, която също се срещна с Върховния главнокомандващ на Обединените въоръжени сили на НАТО в Европа.

Президентът Йотова подчерта, че Европейският съюз се намира в период на преосмисляне на стратегическата си автономия и ролята на европейския стълб в общата сигурност на Алианса. Държавният глава изтъкна значението на европейската инициатива ReArm Europe и на нейния инструмент SAFE, по който страната ни участва с проекти, и допълни, че те трябва да се разглеждат в рамките на засилване на колективната отбрана на НАТО: С 3,2 милиарда евро заем: Кабинетът ускори финансирането от инструмента SAFE.

Илияна Йотова отбеляза, че укрепването на отбранителните способности трябва да се планира в добра координация между държавите и да се обезпечи с необходимата логистика. България допринася за колективната отбрана в съответствие с ангажиментите си като съюзник, заяви президентът, като отбеляза потенциала на българската отбранителна индустрия предвид нейните дългогодишни традиции и иновативни възможности.

Снимка: Президентство

Илияна Йотова постави акцент и върху необходимостта от подобряване на свързаността в региона, като открои Коридор №8, строителството на „Дунав мост 3“ и Вертикалния газов коридор, по които България активно работи. По думите ѝ - всеки проект, който подобрява връзките между държавите, има значение и за гарантирането на сигурността на Европа.

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Посещението на генерал Алексъс Гринкевич се осъществява в навечерието на предстоящата среща на върха на НАТО, което, по думите на държавния глава, цитирани от пресцентъра ѝ, подчертава значението на страната ни за Алианса. Илияна Йотова изрази очакването си на форума, който ще се проведе на 7 и 8 юли в Анкара, да се вземат работещи решения за дългосрочната визия на НАТО, които да отчитат спецификите и интересите на отделните съюзници и динамиката в глобалната среда за сигурност.