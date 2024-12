В лудо 6-голово дерби: ПСЖ удари Монако в края, Донарума с ужасяваща контузия на лицето (СНИМКА)

Пари Сен Жермен постигна драматичен успех над Монако с 4:2 в дербито от 16-ия кръг на Лига 1. Двубоят на "Луи II" премина през няколко обрата. Дезире Дуе изведе "принцовете" напред в средата на първото полувреме, но Елиес Бен Сегир и Брийл Емболо вкараха за домакините. Усман Дембеле възстанови паритета в 64-тата минута, а 20 по-късно Гонсало Рамос върна преднината на гостите. Дълбоко в добавеното време Дембеле реализира второто си попадение в мача.

Срещата ще бъде белязана от ужасяващата контузия, която Джанлуиджи Донарума получи, и трябваше да бъде принудително заменен. Италианският страж бе настъпен с бутоните в лицето от противников състезател.

Gianluigi Donnarumma had to be subbed off for PSG after taking a boot to the face 😖👟 pic.twitter.com/Rlgh0qtGkY