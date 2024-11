От Меси и Роналдо до УЕФА и ФИФА: Мръсните сделки зад най-красивата игра

"Парите в спорта" е спортна рубрика на Actualno.com, в която обръщаме внимание на финансовата страна в света на спорта.

Спортът е зрелище, което ни носи неустоима наслада и емоция. Зад него обаче стои и сложна финансова машина, която превърна спорта в един от най-доходоносните сектори в света - с договори за милиарди и корпоративни интереси, които не винаги са видими за обществото. Разбирайки колко важна е финансовата страна в спорта, решихме да създадем и новата ни спортна рубрика - "Парите в спорта".

Football Leaks - най-големият теч на данни във футбола

В пилотното издание на рубриката ще обърнем внимание на може би най-мащабните финансови разкрития в историята на спорта - Football Leaks. През 2015 година футболната индустрия е разтърсена от появата на платформа, която хвърля светлина върху скритите финансови и етични практики по най-високите етажи в спорта. От документи, договори и имейли, свързани с трансфери, през заплати и бонуси на футболисти, до финансов феъплей и корупция: всичко това вижда бял свят благодарение на Football Leaks.

Анонимният хакер, който разкри схемите по най-високите етажи

Основателят на Football Leaks е португалец на име Руй Пинто, който първоначално прави разкритията анонимно, но на по-късен етап е идентифициран и арестуван по редица обвинения заради незаконни практики в търсенето и разкриването на конфиденциална информация. Той обаче е категоричен, че целта му не е била злоупотреба с данните, а единствено да осветли корупцията и други незаконни практики във футбола. И до голяма степен успява, макар и на много висока лична цена.

Мръсните сделки зад красивата игра

Много от материалите Пинто предоставя на водещи разследващи медии от света като немското издание Der Spiegel, което прави серия от публикации. През 2019-а излиза и книга, която обединява най-големите разкрития от този исторически теч на данни във футбола. Книгата се казва "Football Leaks: Uncovering the Dirty Deals Behind the Beautiful Game" и е написана от Рафаел Бушман и Михаел Вулцингер, като излиза на немски език, но я има в превод и на английски език.

Най-големите разкрития на Football Leaks

Football Leaks прави разкрития буквално за най-големите клубове и играчи в света, които са уличени в порочни практики, които на по-късен етап доведоха и до нови регулации във футбола. Разкритията обхващат клубове като Реал Мадрид, Манчестър Юнайтед, Манчестър Сити, Пари Сен Жермен, както и футболисти като Лионел Меси, Кристиано Роналдо, Неймар, Килиан Мбапе, Пол Погба и много други. В следващите редове ще маркираме част от най-големите разкрития на Football Leaks, разтърсили футболния свят.

Укриване на данъци от Меси и Роналдо

Двама от най-великите футболисти в историята - Лионел Меси и Кристиано Роналдо, стават обект на разкритията на Football Leaks заради опитите им да укриват данъци. Меси бе заподозрян в укриване на данъци още преди появата на Football Leaks през 2015-а, но платформата осветли нови детайли за мащаба на данъчните измами от аржентинеца. Впоследствие Меси бе осъден условно на 21 месеца затвор за укриване на данъци от 4.1 млн евро заедно с баща си Хорхе.

Роналдо също опита да заобиколи данъчното законодателство в Испания с офшорна сметка на Вирджинските острови. Той получи 2-годишна присъда за укрити 14,7 млн. евро данъци, като освен тях, португалецът трябваше да плати и глоба от 18,8 млн. евро - или общо 33,5 млн евро. Случаите с Роналдо и Меси обаче не са единични, дори напротив: сред водещите футболисти в Европа става масова практика да укриват данъци в офшорни зони, а след разкритията на Football Leaks отговорните власти опитаха да затегнат мерките в тази посока.

Скандални клаузи и бонуси в договорите на Неймар и Мбапе

Две от бившите суперзвезди на Пари Сен Жермен - Неймар и Килиан Мбапе, са се подписали в Париж срещу договори с много интересни клаузи и бонуси. Така например бразилецът си гарантира бонус от 3 милиона евро за "поддържане на добър имидж". Французинът, който премина в Реал Мадрид, пък също е имал гарантиран огромен бонус, ако спечели "Златната топка" - нещо, което така и не се случи. Около Мбапе има и серия от специфични условия, свързани с маркетинговата дейност и неговите имиджови права.

"Трети страни", агенти и техните брутални комисионни за трансфери

Друга страна от разкритията на Football Leaks е свързана с най-големите трансфери във футбола, където също се забелязват порочни практики. Така например агентът на Пол Погба - Мино Райола, взима невероятна комисионна от 49 милиона евро за трансфера му от Ювентус в Манчестър Юнайтед. Райола прави подобни сделки с много други световни звезди, като в един момент някои клубове са се отказвали от играчи само заради факта, че са представлявани от него.

Мино Райола и друг популярен футболен агент - Жорже Мендеш, който работи и с Кристиано Роналдо, са хванати да използват сложни схеми за укриване на данъци и да получават огромни комисионни, дори когато това е било във вреда на клубовете и играчите. Освен това Football Leaks разкрива и незаконната дейност на т.нар. "трети страни" във футбола: инвеститори, които контролират правата върху футболисти, и участват в техните сделки - нещо, което е забранено от ФИФА.

Как ПСЖ и Манчестър Сити нарушаваха финансовия феърплей под чадъра на УЕФА и ФИФА

В последните години темата за финансовия феърплей се превърна в изключително актуална, а това до голяма степен се дължи на Football Leaks. Грандове като Манчестър Сити и Пари Сен Жермен намериха начин да заобиколят правилата за финансов феърплей чрез създаване на изкуствени спонсорски договори от компании, свързани с техните собственици. "Гражданите" дори бяха наказани с изключване за два сезона от Шампионска лига, но след това наказанието бе отменено. Към днешна дата клубът все още е обект на разследване заради финансовия феърплей.

Впоследствие разкрития на Football Leaks показаха, че действията на ПСЖ и Манчестър Сити са се случвали под чадъра на двата водещи световни футболни органа - УЕФА и ФИФА. Високопоставени лица от двете организации са прикривали техните нарушения, като са били корумпирани. Корупцията в УЕФА и ФИФА достига изключителни цифри, като се смята, че общата сума за подкупи, уговорени мачове и пране на пари чрез медийни права надхвърля 150 милиарда долара.

Как Роналдо опита да затвори устата на Катрин Майорга

Football Leaks разкри детайли и около обвиненията за изнасилване срещу Кристиано Роналдо, отправени от Катрин Майорга. Оказа се, че португалецът е платил 375 000 долара на Майорга, за да остави случая извън съда. Години по-късно Катрин Майорга решава да заведе дело за много повече пари, искайки да й бъдат изплатени 77 милиона долара. След години на съдебни дела в крайна сметка Роналдо бе оправдан и се размина с плащане на обезщетение към бившата моделка.

Football Leaks разкрива 18,6 милиона конфиденциални документа, свързани с футбола. И всичко това идва от един анонимен футболен фен. Първоначално се нарича Джон, а по-късно самоличността му е разкрита. Хакерът се казва Руй Пинто, а благодарение на него се осветлиха стотици корупционни практики във футбола. Днес той се бори с безброй съдебни дела, за да докаже, че това, което е сторил, е направено в интерес на футбола. Нещо, което засегнатите страни, отказват да приемат. И ще направят всичко възможно, за да го смачкат. Остава да се надяваме, че един ден справедливостта за Руй Пинто ще възтържествува...

Автор: Стефан Йорданов

