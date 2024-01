ВИДЕО: Звезда на Ливърпул едва не вкара един от головете на века

В понеделник вечер Ливърпул победи Нюкасъл в голов спектакъл, завършил при резултат 4:2. Първото полувреме не предложи голове, макар ВАР да отмени две попадения, а Мохамед Салах да изпусна дузпа. Всички погледи през първата част обаче бяха приковани от магическото изпълнение на Александър-Арнолд.

Trent Alexander-Arnold with an outrageous effort for Liverpool last night 🫨 pic.twitter.com/ptim1q8jO6 — Fraser (Fletcher) Gillan (@FrazFletcher) January 2, 2024

Сантиметри разделиха Трент от един от головете на века

В 39-ата минута Трент получи подаване на фланга, което го изнесе почти до аутлинията. От почти нулев ъгъл футболистът на Ливърпул направи мощен удар по посока на вратата на "свраките", който се отби от десния страничен стълб, за да се върне към терена. Няколко сантиметра разделиха Александър-Арнолд да вкара истински шедьовър.

Като цяло крайният бранител изигра много силен мач за Ливърпул, като се отличи и с още няколко ключови подавания и финтове, доказващи високия му футболен интелект. Можете да се насладите на част от отиграванията на Александър-Арнолд срещу Нюкасъл в долните видеа:

This was such an underrated pass from trent pic.twitter.com/Ufw1veG7CK — DB (@Kloppholic) January 2, 2024

Good defending, lovely pass out from Trent, what a ball from Lucho and nice assist from Nuñez for Mo's 150th... pic.twitter.com/ATFZtfI4mJ — JKD LFC (@JKD_LFC) January 2, 2024

Trent sending Gordon back to St.James'park.. pic.twitter.com/lC1KnjhKBZ — Salah's Era (@Jimmyp1892) January 2, 2024