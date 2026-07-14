"Всички клубове в Европа са марионетки в услуга на УЕФА и ФИФА"

Президентът на Наполи Аурелио Де Лаурентис не пропусна възможността да отправи поредна словесна атака по адрес на ФИФА и УЕФА. Италианският бизнесмен предупреди футболния свят, че клубовете са марионетки на европейската и световната централа, които се обогатяват за тяхна сметка. Собственикът на "партенопейците" се изказа днес по време на представянето на новия треньор Макс Алегри в историческия театър "Сан Карло".

Собственикът на Наполи с атака по ФИФА и УЕФА

Де Лаурентис отдавна критикува начина, по който се управлява финансовата страна на футбола, и се стреми да внесе част от опита си като холивудски филмов продуцент в този свят. Той заяви, че всички клубове работят в един свят, който не бива управляван от тях. Той също така разкри, че много водещи отбори както в Италия, така и в Англия, работят на загуба.

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"От футболна гледна точка няма голяма разлика между Серия А и другите лиги, а по-скоро разлика в законодателството от една страна към друга", добави той. "Продължаваме да работим в един футболен свят, който не се управлява от нас. Ние, клубовете, би трябвало да сме тези, които държат кормилото, но вместо това се управляваме от институции, които се обогатяват за наша сметка, и същото важи за много други лиги. В Италия, точно както и в Англия, има някои клубове с определена репутация, но ако погледнете балансите им, ще видите, че и те в крайна сметка работят на загуба, въпреки че приходите им са три или четири пъти по-големи от нашите. Това означава, че нещо във футбола не функционира по цяла поредица от причини."

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук! Де Лаурентис също така е отправял остра критика към висшите институции в спорта, и по-специално към взаимоотношенията между клубовете и международния футбол: "В Европа всички ние сме марионетки в услуга на УЕФА и ФИФА, които на практика се обогатяват за наша сметка. Няма дори възможност да се разгледат добре техните финанси, за да се проучат."

Сред другите въпроси, той беше попитан за плановете за изграждане на нов стадион, различен от "Стадио Диего Армандо Марадона": "Работим по проект за нов стадион с 70 000 места и 120 ВИП ложи", разкри той.

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