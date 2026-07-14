"Тенисът се нуждае от него! Другите просто не са достатъчно добри"

Световният №1 в тениса Яник Синер показа най-доброто си представяне, като победи последователно Новак Джокович и Александър Зверев, за да защити титлата си от Уимбълдън. Но в мъжкия тенис остава огромна празнина, причинена от контузията на големия му съперник Карлос Алкарас. Испанецът отсъства от кортовете от средата на април месец, когато получи сериозна травма на китката по време на турнира на клей в Барселона. По тази причина той бе принуден да пропусне Ролан Гарос и Уимбълъдн, а по всяка вероятност няма да бъде на линия и за последната надпревара от Големия шлем за сезона - US Open.

"Тенисът се нуждае от Карлос Алкарас"

Това е огромна загуба не само заради липсата на конкуренция на Синер. 23-годишният тенисист има може би най-вълнуващата игра в тура, а и е много симпатична личност с голяма доза харизма. И според водещата на подкаста "The Rennae Stubbs Tennis Podcast" Кейтлин Томпсън, спортът е в много по-лошо състояние без контузения Алкарас на екраните ни. Тя смята, че победителят от Ролан Гарос и финалистът от Уимбълдън Зверев е значително по-слаб от бившия №1 в света и че мъжкият тенис се нуждае от бързото завръщане на Алкарас.

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"Наистина смятам, че имаме сериозен проблем с харизмата в мъжкия тур, когато Карлос Алкарас не играе тенис. Може би това се дължи на факта, че разговарям с по-незаинтересовани фенове, които са малко разочаровани да видят някой като Алекс Зверев, който е значително по-слаб от него. Въпреки това, както отбеляза, той изигра страхотен турнир и определено се е подобрил. Сервира по-силно. Сервира по-точно. Удря по-силни форхенди. Не е толкова пасивен при изграждането на разиграванията. Но да, искам да кажа, че разликата е огромна, със сигурност по отношение на харизмата, но и по отношение на уменията. Така че, знаете ли, фактът, че Алекс Зверев премина през никого от топ 10, за да стигне до финала, беше нещо като: "О, пак този тип ли?", заяви Томпсън.

Въпреки всички постижения на Синер, те биха били, може би, още по-впечатляващи, ако Алкарас беше от другата страна на мрежата или поне отново беше в добра форма. Въпреки това датата на завръщането му е далеч от сигурна.

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