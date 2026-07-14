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Докато Арсенал се заблуждава: Ман Сити пръска 100 милиона за тийн звезда на Световното

14 юли 2026, 16:27 часа 292 прочитания 0 коментара
Снимка: Колаж Actualno.com/GettyImages
Докато Арсенал се заблуждава: Ман Сити пръска 100 милиона за тийн звезда на Световното

Трансферният пазар във Висшата лига става още по-напечен. Борбата за вътрешни халфове през това лято ще е сред най-интересните събития извън терена, тъй като много от големите клубове се нуждаят от качествени футболисти на тази позиция. Арсенал беше близо до привличането на Бруно Гимараеш от Нюкасъл, но се оказва, че "топчиите" са готови да се откажат от сделката, защото са били подведени. В същото време Манчестър Сити готви грандиозна оферта за 18-годишния Аюб Буади, който се превърна в една от звездите на Световното първенство.

Арсенал е бил заблуден за цената на Бруно Гимараеш

Според информациите на Оствора, Арсенал е бил много близо до закупуването на Бруно Гимараеш от Нюкасъл. Бразилският халф е заявил на ръководството на сегашния си клуб, че иска да играе на "Емирейст" и се е разбрал с "топчиите" за 5-годишен договор. Но според "Дейли Телеграф" Арсенал е бил заблуден от екипа на Гимараеш, който е уверил лондонския клуб, че около 50 милиона евро биха били достатъчни за привличането на полузащинтика.

Впоследствие се оказа, че Нюкасъл иска около 100 милиона евро за звездата си, тъй като вече продаде Сандро Тонали и Антъни Гордън. Това е главната причина от Арсенал да са готови да се откажат от Гимареш.

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Аюб Буади

Ман Сити дава 100 милиона за Аюб Буади

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В същото време Манчестър Сити е по петите на една от младите звези, която изгря на Мондиал 2026 - 18-годишния марокански халф Аюб Буади, твърди "Атлетик". Той игра в 5 от 6 възможни мача на Световното и впечатли със зрялата за възрастта си игра. ДОбрите му представяния започнаха още от началото на миналия сезон. На клубно ниво Буади се състезава за френския "Лил". Според информациите, "мастифите" ще поискат 100 милиона евро за правата на мароканеца.

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Манчестър Сити Нюкасъл Арсенал Висша лига Летен трансферен прозорец Лил Бруно Гимараеш
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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