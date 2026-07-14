"За Марадона, Малвините и Меси": Аржентина не преследва победа, а отмъщение срещу Англия

Преди началото на шестото участие на Лионел Меси на световно първенство общото мнение беше, че той вече е видял и постигнал всичко. След като на практика достигна всичко във футболната си кариера преди четири години в Катар, дори се появиха опасения, че на 39-годишна възраст той по никакъв начин не би могъл да обогати своето наследство... а по-скоро само да го опетни. Меси обаче прекара цялата си кариера, оборвайки общоприетите представи, и всъщност успя да затвърди статута си на най-великия играч на всички времена, като стана най-добрият голмайстор и асистент в историята на световното първенство по време на похода на Аржентина към 1/2-финалите.

Лионел Меси има шанс да постигне едно от малките неща, които липсват в кариерата му

Интересното е, че сега той е на път да направи нещо, което никога досега не е правил. Въпреки 205-те си мача за националния отбор, Меси никога досега не е играл срещу Англия. Но това ще се промени в Атланта в сряда, 15 юли. "Очевидно е, че мачът срещу Англия е специален, защото те са силна селекция, а мачовете срещу силни отбори винаги са специални", заяви Меси пред медиите след победата на "албиселесте" над Швейцария на 1/4-финала. "Лично за мен това е първият път, когато ще играя срещу тях. Играл съм срещу всички, освен срещу Англия, така че ще бъде хубаво и поради тази причина."

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За историята на Меси на световното първенство обаче сблъсъкът на 1/2-финала с Англия е нещо повече от просто "хубаво" - това е съвършенство в чист вид, неочаквана възможност да се впише в историята на едно от най-известните съперничества във футбола. Меси е подражавал на Диего Марадона по толкова много начини, а в други дори го е надминал. Още преди най-накрая да вдигне световната титла с доминацията си, наподобяваща тази на Марадона, на Катар 2022, той поведе Аржентина към триумфа в Копа Америка. Победа над Англия на Световното първенство обаче би била нещо съвсем друго, нещо специално.

Англия - Аржентина: повече от футбол

Лионел Скалони бързо се опита да омаловажи значението на съперника на Аржентина на 1/2-финала, заявявайки, че това е просто един футболен мач. И в известен смисъл той е прав, но само в смисъл, че на терена ще има една топка и 22 играчи. Защото мачът Аржентина - Англия не е просто някакъв си футболен мач. Както каза полузащитникът Хосе Мануел Лопес, това е сблъсък с богата история, с много болка и много събития зад гърба си.

Съперничеството между Англия и Аржентина на Световните първенства датира от 1962 г., но напрежението между двете страни се корени от втората им среща четири години по-късно, когато треньорът на "трите лъва" Алф Рамзи нарече противниците на своя отбор "животни" след бурна среща на "Уембли", която домакините спечелиха благодарение на спорен гол на Джеф Хърст. По-младите фенове със сигурност ще си спомнят изгонването на Дейвид Бекъм на Мондиал 1998. Но всъщност няма значение кога сте родени - самото споменаване на Англия и Аржентина във футболен контекст веднага предизвиква спомени за епичния им 1/4-финален сблъсък през 1986 година в Мексико - най-емблематичната и противоречива среща в историята на турнира.

"Символично отмъщение"

Четвъртфиналът се изигра само четири години след Фолкландската война, в която Аржентина и Обединеното кралство се сражаваха за две територии в Южния Атлантик, намиращи се под британска юрисдикция. В навечерието на мача Марадона настояваше, че това е просто футбол, но както Хорхе Валдано, така и английският му колега Гари Линекер впоследствие признаха, че за играчите и от двата отбора е било невъзможно да пренебрегнат горчивия контекст. Така се ражда един от най-спорните моменти в историята. На 22 юни 1986 г. Марадона отбеляза два гола, които показаха точно защо той остава най-противоречивият играч. В 51-а минута на мача на стадион "Ацтека" Марадона използва ръката си, за да отклони топката покрай излезналия напред английски вратар Питър Шилтън и да я прати в мрежата. По-късно Марадона призна, че победата над Англия е била прекрасно усещане, нещо като "символично отмъщение над англичаните" за загубата на Малвините. Той също така твърди, че е казал на съотборниците си, че не изпитва срам от измамния характер на "Ръката на Бога".

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Аржентина ще се бори за Марадона и Малвините

Мачът в сряда в Атланта няма да бъде дори и наполовина толкова натоварен с политически подтекст, колкото онзи преди 40 години, но в събота аржентинските играчи танцуваха в съблекалнята си и се заклеха да победят Англия "Заради Малвините, заради Диего и заради последното участие на Лео в Световното първенство!" Следователно е гарантирано още един оспорван, напрегнат и изключително конкурентен сблъсък, особено като се има предвид, че мачът е от изключително голямо спортно значение за Англия. "Трите лъва" не са достигали финал на световното първенство откакто спечелиха турнира през 1966 г., а усещането е, че този отбор на Аржентина е лесна плячка след поредицата от разочароващи изяви до този момент.

Въпреки това, ако действащите шампиони досега са разочаровали, Меси със сигурност не е. Докато някои от съотборниците му дават фалшиви надежди, той продължава да опровергава всички очаквания. В крайна сметка, осем гола и две асистенции в шест мача биха били невероятен резултат за всеки играч, но това е абсолютно извънредно за 39-годишен, който едва ли може вече да тича. Мислехме, че сме видели всичко от Меси, но явно сме се заблуждавали. Той все още не е приключил. Историята продължава и предстои да бъде написана поне още една глава, която потенциално може да промени хода на събитията.

Въпреки всичките си забележителни рекорди и изумителни постижения, Меси никога не е успял напълно да се изравни с митологията около Марадона. Честно казано, вероятно никога няма да го направи, а това вероятно се дължи повече на въпроси извън терена, отколкото на каквото и да било друго. Въпреки това победа над Англия на Световното първенство безспорно би обогатила едно наследство, което вече се смяташе за завършено. Това наистина е единственото нещо, което "най-великият за всички времена" все още не е постигнал - единственото, което липсва в магическата кариера на Меси.

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