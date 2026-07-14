Гняв срещу ФИФА: Обвиниха централата в безумие заради рефера на полуфинал на Мондиал 2026

ФИФА официално обяви съдийската бригада за полуфинала на Световното първенство през 2026 година между Англия и Аржентина, който ще се изиграе в сряда. Главен арбитър на двубоя ще бъде американецът Исмаил Елфат. Назначението му веднага предизвика бурни реакции в социалните мрежи, където редица фенове поставиха под съмнение избора на ФИФА за един от най-важните мачове на турнира.

Назначението на Исмаил Елфат нажежи страстите в социалните мрежи заради спорното му представяне

Недоволството е свързано най-вече с представянето му в двубоя между Испания и Уругвай по-рано на Мондиал 2026. Според част от феновете американският съдия е позволил твърде груба игра, като не е санкционирал достатъчно нарушенията.

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„Значи, казвате ми, че реферът, който остави уругвайците безкрайно да ритат и фаулират испанците в техния мач, без да покаже нито един картон до 80-ата минута, ръководи полуфинал? Да, Англия, вие сте обречени…“, коментират феновете в социалните мрежи.

„Какво глупаво и безразсъдно решение. Рефер, който е свикнал с нисък стандарт (професионален футбол в САЩ), ръководи полуфинал? Нелепо. Най-добрите рефери в света са европейски, тъй като съдийстват в най-добрите лиги. ФИФА наистина се управлява от идиоти.“, споделят още.

Въпреки недоволството онлайн, ФИФА засега не е коментирала обществените реакции и потвърди, че Елфат ще ръководи полуфиналния сблъсък между Англия и Аржентина. Съдийската бригада на мача включва още сънародниците на Елфат, Кори Паркър и Кайл Аткинс, като асистент-съдии, а четвърти съдия ще бъде италианецът Маурицио Мариани, подпомаган от резервния асистент Даниеле Биндони. Очакванията са двубоят да бъде един от най-напрегнатите и оспорвани на първенството, което поставя допълнителен фокус върху работата на съдийската бригада.

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