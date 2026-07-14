21-годишният англичанин, който трябва да пази Меси: Голямо предизвикателство, но вярвам, че ще се справя!

Защитникът на националния отбор на Англия Нико О'Райли е пределно мотивиран да се справи със „случващата се веднъж в живота“ задача да опази Лионел Меси в предстоящия полуфинал на Световното първенство между „трите лъва“ и Аржентина. Това съобщо агенция „DPA“. О'Райли е първи избор на селекционера Томас Тухел като ляв бек за турнира в Северна Америка, но предизвикателството пред него ще стане много по-трудно в сблъсъка с „гаучосите“.

Нико О'Райли очаква с нетърпение срещата си с аржентинеца

🚨🎙️Nico O’Reilly on facing Argentina and Lionel Messi:



“I’m really looking forward to playing against Messi.”



“It’s true he’s nearing the end of his career, but to me, he’s the greatest player to ever set foot on the pitch. I’m eagerly anticipating this challenge.” 🐐🇦🇷 pic.twitter.com/8f5JnYYwq1 — MC (@CrewsMat10) July 14, 2026

39-годишният Меси завършва със стил на шестото си Световно първенство, а осемте му гола изведоха действащия шампион до Топ 4.

„Нямам търпение“, призна О'Райли пред BBC Radio 5 Live и продължи: „Това е възможност, която се случва веднъж в живота. Той е към края на кариерата си. За мен лично Меси е най-добрият играч, докосвал някога футболен терен. И да, нямам търпение за предизвикателството“.

Той добави за talkSPORT: „Знам, че има известна история и всички, че ще бъдат ентусиазирани за това. Мисля, че просто трябва да отговорим на енергията им, на страстта им и да се постараем още повече. Но да, разбира се, те имат страхотни футболисти. Те имат Меси, според мен той е най-добрият играч в световния футбол. Нямам търпение да играя срещу него. Голямо предизвикателство е, но вярвам в себе си и ще видим какво ще се случи“.

21-годишният английски футболист разкри, че се опитва да фокусира мислите си, вярванията и действията върху желания резултат с надеждата това да помогне за постигането му. Нико О'Райли мисли мащабно и си е представял как празнува спечелването на Мондиал 2026.

„Винаги съм мечтал и винаги съм имал цели да бъда на подобни позиции. Дадох интервю преди три години и казах, че искам да бъда в отбора за Световното първенство и да играя за Манчестър Сити. Успях да осъществя тези две цели и мечти. Винаги е било там в съзнанието ми, а сега съм тук и се наслаждавам на всяка минута“, каза още Нико О'Райли.

„Това е голямо нещо в живота ми, в кариерата ми. Винаги вярвам и мечтая за следващите неща. Всяка вечер. Просто празненствата, ако успеем, връщането у дома, да видим всички да празнуват... Това би било невероятно. Просто имам начин на мислене на победител. Винаги искам да печеля. Ако вярваш в нещо, мечтаеш за него, говориш за него и имаш всичко необходимо, за да го приложиш на практика и да го направиш“, завърши английският национал.

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