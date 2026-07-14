9-головият трилър и съкрушителното отпадане от Испания, които промениха и подготвиха Франция за 1/2-финала

Когато Франция се изправи срещу Испания на 1/2-финалите на Европейското първенство преди две години в Мюнхен, имаше усещането за смяна на караула. "Петлите" бяха достигнали финалите на последните две световни първенства, като спечелиха това в Русия през 2018 г., докато "Ла Роха" се приближаваше към първия си голям трофей от 12 години насам. Франция за кратко заплаши да създаде изненада, когато Рандал Коло Муани откри резултата рано в мача, но превъзходството на Испания скоро даде резултат, след като великолепни голове на Ламин Ямал и Дани Олмо обърнаха развоя още преди да изтече половин час.

"Новото начало" за Франция, започнало след загубата от Испания преди 2 години

Макар тази победа в Бавария да бележеше началото на две години на почти пълна испанска доминация в Европа, тя също така отбеляза началото на нова глава за "петлите" - такава, която щеше да отнеме почти 20 месеца, за да даде плод на терена и може да се окаже решаваща в новата 1/2-финална среща между двете европейски сили. През 2024 година Килиан Мбапе призна, че испанците са били по-добри, а селекционерът Дидие Дешан пое отговорността за поражението. Докато мъжкия отбор на "петлите" бършеше сълзи, младите звезди на Франция също не пожънаха успех на Олимпийските игри в Париж онова лято. Отборът, воден от Тиери Анри, спечели сребърните медал след загуба с 3:5 в продълженията от добре познатия съперник Испания на финала. В този състав обаче се откроиха имена като Майъл Олисе, Дезире Дуе и Ману Коне.

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След като утвърдени фигури като Антоан Гризман, Оливие Жиру, Бежамен Павар и Кингсли Коман постепенно се оттеглиха от международния футбол, Дешан започна нов и последен цикъл, изграден до голяма степен около поколението, оформено от олимпийската кампания. Преустройството започна в мача срещу Италия на 6 септември 2024 г., когато Франция претърпя загуба с 1:3 в Лигата на нациите. Дешан въведе две значителни промени: постепенен преход от формацията 4-3-3, използвана на Евро 2024, към по-нападателна схема 4-2-3-1, както и включването на Олисе, който щеше да се превърне в символ на обновлението на френския отбор.

Дешан създаде атомна атака

Докато Дешан продължаваше да преструктурира отбора, Франция отново се срещна с Испания в 1/2-финалите на Лигата на нациите през юни 2025 г. В хаотичен мач, завършил с поражение за французите с 4:5, "петлите" показаха съвсем различна игра в сравнение с тази, която видяхме в Мюнхен. Това се дължеше до голяма степен на новата формация, която за първи път събра Усман Дембеле, Олисе и Дуе зад Мбапе - същият атакуващ квартет, който блести днес, на Мондиал 2026.

И все пак първите признаци на отбора, който сега се състезава на американска земя, бяха видими още онази вечер. Две години след Мюнхен Франция се изправя срещу Испания с подновена увереност. Една година по-късно преустройството на френския отбор явно започва да придобива форма. От началото на тазгодишното световно първенство Франция намери правилния баланс в по-амбициозна система, като целият отбор допринася като едно цяло. Дуото Дуе и Дембеле внесе в турнира победния устрем на Пари Сен Жермен и културата на самоусъвършенстване на Луис Енрике. Олисе вече е напълно интегриран, осигурява жизненоважен баланс и редовно покрива по-голямо разстояние от повечето си съотборници във френския национален отбор. Мбапе, от своя страна, работи по-усилено от всякога без топка, особено когато пресира изграждането на играта на противника.

В сравнение с Евро 2024 и зрелищния мач с девет гола срещу Испания година по-късно, най-забележително е колективното хладнокръвие, което "петлите" са развили оттогава. Срещу Парагвай в 1/8-финалите и срещу Мароко в 1/4-финалите Франция запази търпение, преди да пробие защитата на противника след почивката - знак за нарастващата ѝ увереност и тактическа гъвкавост. Две години след като балансът на силите се промени в Мюнхен, Франция отново се изправя срещу Испания, решена да обърне нещата в своя полза.

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