"Руснаците никога не са живели по-добре, отколкото сега". Това каза проф. Алексей Зубец, доктор на икономическите науки и директор на Института за социално-икономически изследвания към Финансовия университет при правителството на Руската федерация, пред радио "Говорит Москва".

Икономистът, позовавайки се на данни на Росстат, отбеляза, че руската статистическа агенция изчислява колко различни продукти руснаците могат да купят със средната си заплата. Според него данните за първото тримесечие на 2026 г., в сравнение със същия период на миналата година, показват спад в реалната покупателна способност само за четири артикула. ​​По-конкретно, със средна заплата в Русия вече може да се купи по-малко говеждо месо, слънчогледово олио, хляб и хлебни изделия. В същото време, според икономиста, руснаците сега живеят по-добре отвсякога.

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"Росстат разполага с тези данни – колко различни продукта може да си купи човек със заплатата си, със средния си доход в нашата страна. Има ги данните за първото тримесечие на тази година в сравнение с първото тримесечие на миналата година и от историческа гледна точка. Така че, ако погледнете тези данни, виждате спад в реалната покупателна способност на руснаците за четири артикула.

Сега купуваме по-малко говеждо месо от преди. Вторият продукт, мисля, че е слънчогледово олио. Третият е хлябът. Четвъртият – не помня, хлебни изделия. А за останалите - има десетки различни артикули, вероятно 40. Във всички случаи покупателната способност на руснаците е по-висока, отколкото е била в предишни години. Така че оплакването, че обедняваме, е доста странно. Защото, като цяло, сега живеем по-добре. Това ще рече, руснаците в нашата страна никога не са живели по-добре, отколкото сега“, каза Зубец.

Средната заплата в Русия е около 109 000 рубли, но ако се махне IT сектора, то тя става около 55 000 - 70 000 рубли - това е медианната заплата. С други думи, ако не си в IT бизнеса, нещата не изглеждат толкова розови.

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Източник: "Говорит Москва"