Уникален Божидар Саръбоюков отново счупи националния рекорд и е на прага на гросмайсторска граница

Голямата звезда на българската атлетика Божидар Саръбоюков направи нова корекция на собствения си национален рекорд в дългия скок, след като скочи невероятните 8.49 метра. Той се доближи на само сантиметър от гросмайсторската граница от 8.50 метра, която много малко атлети в световен мащаб са преминавали. Саръбоюков постигна страхотния резултат в последния си опит на Мемориалния турнир “Йорданка Аризанова” в Пловдив с вятър от +1.3 м/сек.

Божидар Саръбоюков с нов рекорд от 8.49 метра

Така Саръбоюков подобри с четири сантиметра националния си рекорд от 8.45 метра, поставен тази зима в зала. Рекордният скок идва само месец преди най-големия форум в леката атлетика това лято - Европейското първенство в Бирмингам. Там Божидар отново ще опита да стъпи на европейския връх - този път на открито, след като стана европейски шампион в зала в Апелдорн през 2025.

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Припомняме, че по-рано Божидар завърши четвърти на Диамантената лига в Монако с 8.36 метра. Иначе на състезанието в Пловдив той стартира с резултат от 8.37 метра, а после направи още няколко силни опита на 8.25, 8.30, 8.02 и 8.36, за да дойдат и страхотните 8.49 в последния опит. Този резултат се нарежда на 33-то място във вечната световна ранглиста на дългия скок.

Това е трети най-силен резултат за годината след след Милтиадис Тентоглу с 8.61 м и Симон Ехамер с 8.51 м, отбелязват колегите от Sportal.

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