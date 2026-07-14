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Има ли конфликт в съблекалнята на Англия: Хари Кейн обясни конфронтацията между Тухел и Белингам

14 юли 2026, 21:13 часа 146 прочитания 0 коментара

Капитанът на английския национален отбор по футбол Хари Кейн отхвърли слуховете за разрив между мениджъра Томас Тухел и звездата на тима Джуд Белингам и допълни, че медиите са преувеличили историята и са създали много повече шум. Има се предвид кратък разговор между двамата след края на четвъртфинала с Норвегия на Световното първенство по футбол 2026 в САЩ, Канада и Мексико.

Белингам говорил под афект веднага след битката с Норвегия

Въпроси относно хармонията в отбора се появиха, след като Тухел каза, че Англия е имала късмет при победата си с 2:1 над Норвегия и че не е доволен от представянето на отбора си „във всяко едно отношение“. Попитан как би коментирал критиките на селекционера, Белингам изглеждаше отегчен и игнориращ мнението му. И въпреки че тази реакция подхрани слуховете за напрежение в лагера на „трите лъва“, Кейн отхвърли тази версия.

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Джуд Белингам

„Когато ти задават такива въпроси след мач като този с Норвегия и само пет минути след неговия край, а Джуд – който не знае какво е казано, как се очаква да отговори“, каза Хари Кейн пред радио Би Би Си. „Току-що бяхме преживели битка. Лесно е да се опиташ да създадеш това разделение. Изглежда като „английско нещо, което се прави на тези големи турнири“. Но е точно обратното. И искам да кажа, че отборът е там, където е заради пълната ни сплотеност – на отбора, на щаба, на треньорите“, добави нападателят.

Кейн също така допълни, че всички в отбора ценят директния подход на Тухел. „Той е с отворени очи и хората оценяват това“, каза Кейн. „Когато говори, никога не е по сценарий. Това го прави такъв, какъвто е. Когато просто става естествено, вярваш в това, вярваш в това, което казва, вярваш в подхода му. Той е един от най-добрите мениджъри в света. През последните две години се опознахме много добре“, завърши Кейн.

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Англия отбор Хари Кейн Томас Тухел Световно първенство по футбол 2026 Джуд Белингам
Стефан Йорданов
Стефан Йорданов Редактор
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