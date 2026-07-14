Борислав Цеков: Всяка самоцелна поправка в Конституцията рано или късно се обръща срещу своите създатели

Всяка самоцелна поправка или ревизия в Конституцията рано или късно се обръща срещу своите създатели. Видяхме докъде стигнаха подобни самоцелни, необмислени, без широка дискусия и експертно съгласие поправки във връзка със съдебната власт. Това каза доц. Борислав Цеков, доктор по конституционно право, в ефира на „Денят на живо” по Нова нюз.

„Неслучайно Конституцията, приета с широк национален консенсус и огромна международна подкрепа, се превърна в алгоритъм на нашата свобода и суверенитет”, каза той. Тази конституция сложи „юздите” на желанието за еднолична власт и авторитарни амбиции, допълни още Цеков.

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Той беше категоричен, че Конституцията никога не е била причина за който и да било управленски неуспех. „Колкото по-неспособен е един политик да решава непосредствените проблеми на държавата, толкова по-грандиозни идеи за конституционна ревизия има. Защото така отклонява вниманието на хората, залъгва ги, че нещо голямо предстои. Междувременно му изтече мандатът, а България не е помръднала”, беше категоричен той.

Цеков коментира и промените в Изборния кодекс. Той посочи, че е против машинното гласуване, защото на хартия се гласува в „цивилизования свят”. По негови думи ходове, които противоречат на общите практики в демократичния свят и при достатъчно разумни предупреждения за рисковете, катастрофират.

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Цеков коментира още политиката на Доналд Тръмп. „Тръмп има ясна стратегия. Тактически обаче, според целта, която иска да постигне, според конкретната ситуация, той маневрира. Това го прави да изглежда непоследователен”, каза Цеков. И допълни, че американският президент далеч не е такъв, той успява да реализира поставените си цели.

На въпроса дали Тръмп е успял да спре войните Цеков каза, че частично е направил това, визирайки войната в Газа. По отношение на Иран Цеков каза, че ситуацията там е много по-сложна заради религиозния фанатизъм на Техеран. „Но няма сила, която да се опре на САЩ”, беше категоричен Цеков. По отношение на Украйна той отбеляза, че факторът, който не иска мир е агресорът Русия.

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