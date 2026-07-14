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Англия – Аржентина: Кога и къде да гледаме битката за място на финала на Мондиал 2026?

14 юли 2026, 16:00 часа 535 прочитания 0 коментара

Националните отбори на Англия и Аржентина се изправят един срещу друг в битка за място на финала на Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада. Сблъсъкът обещава да бъде изключително любопитен, тъй като от началото на надпреварата именно тези два тима бяха сочени за едни от основните фаворити за спечелването на Мондиал 2026.

Англия – Аржентина: Начален час и ТВ

Англия се класира за 1/2-финалите на Световното първенство по футбол, след като на четвъртфиналите победи трудно Норвегия с 2:1. Редовното време на срещата завръши при резултат 1:1, но в продълженията „трите лъва“ стигнаха до успеха.

Аржентина също трябваше да играе продължения в 1/4-финалния си сблъсък със Швейцария. Редовното време приключи при резултат 1:1, но след това „гаучосите“ вкараха два гола в продълженията и се поздравиха с победата.

Национален отбор по футбол на Англия

В колко часа започва мачът между Англия и Аржентина?

Двубоят от полуфиналите на Световното първенство между Англия и Аржентина ще се състои на 15 юли, сряда. Срещата ще бъде в удобно за гледане време в България като ще започне в 22:00 часа.

Кои телевизии ще дават двубоя между Англия и Аржентина?

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Мачът между Англия и Аржентина ще бъде излъчван предаван пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще предават срещата са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоя, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след неговия край в спортната секция на Actualno.com.

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Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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