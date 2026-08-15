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AI бот преобръща Уолстрийт с главата надолу: Превърна 1000 долара в 50 000

15 август 2026, 21:00 часа 852 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
AI бот преобръща Уолстрийт с главата надолу: Превърна 1000 долара в 50 000

Оказва се, че роботите също могат да търгуват. Според проверени записи за търговия и данни от трети страни от онлайн платформата и социална общност за форекс търговци MyFxBook - нов бот за търговия с изкуствен интелект е превърнал инвестиция от 3200 долара в цели 14 158 долара само за една седмица, като касовите бележки го доказват, пише брокерска компания за жилищни и бизнес кредити First Avenue Finance, чието седалище  е в Австралия.

Историята не приключва с първоначалния успех. Започвайки от март 2026 г., с инвестиция от 1000 долара, ботът отново изумил търговците. До август 2026 г. той реализирал печалба от цели 5600 долара - изумителен ръст от 560% за период от пет месеца. 

В легитимните ревюта едно нещо непрекъснато се появява: ботът отбелязва стабилни печалби - стига потребителите да избягват режимите с висок риск. Един от първите потребители спечели $580 през първата си седмица, използвайки най-консервативните настройки, наричайки го „бавен, но стабилен“.

Как работи ботът?

Роботът използва изкуствен интелект, за да проследява пазарните тенденции и да търгува автоматично. Потребителите могат да избират колко агресивен да бъде той – от бавен и стабилен до бърз и хаотичен.

Не бива да се подходжда агресивно

Австралийската компания закупува софтуера, финансира малка сметка с $1500 и, следвайки съвета на екипа, избира консервативния режим.

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Наблюдава се как ботът взема $1000 и ги превръща в $50 000 за около месец. В по-дълги периоди $5000 са нараснали до $247 000. 

Според компанията агресивният режим обаче е и мястото, където хората се изгарят. Ако се прекали с настройките, ботът няма да да спаси никого.

Ето защо екипът непрекъснато повтаря една и съща гледна точка в своите документи и видеоклипове: започнете бавно. Опитайте различни стилове на търговия. Не давайте пълна газ в първия ден и не очаквайте чудо. Защото това може да ви донесе 300% печалба - или може да унищожи сметката ви. ОЩЕ: Нов удар срещу Тръмп: Сенатор поиска Уолстрийт да бойкотира платените му публикации

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Уолстрийт брокери бот изкуствен интелект
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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