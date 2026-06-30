Украинците за втори път удариха "Дубна" в Московска област

Днес украински дронове са нанесли втори удар по центъра за сателитна комуникация "Дубна" в Московска област - съоръжение, което се използва, наред с други неща, за разузнаване и координация на руските сили в Украйна. За удара съобщи украинският президент Володимир Зеленски във Фейсбук. Предишният такъв удар по обекта бе в нощта на 21 срещу 22 юни.

Засега още не са ясни последствията от атаката. Но кметът на Москва информира, че от 20:00 часа снощи са свалени 61 украински дрона в околностите на руската столица.

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