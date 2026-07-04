Въпросителни след Мондиал 2026: Къде ще играе Лука Модрич през новия сезон и защо решението се бави?

След отпадането на Хърватия от Световното първенство бъдещето на Лука Модрич остава една от най-обсъжданите теми. След загубата от Португалия 40-годишният халф отказа да даде категоричен отговор за следващата стъпка в кариерата си, но според La Gazzetta dello Sport той сериозно обмисля да остане в Милан и през следващия сезон.

Новият треньор на Милан Рубен Аморим притиска легендата да остане, но финалната дума предстои да бъде казана в следващите дни

От ръководството на Милан също имат желание да продължат сътрудничеството си с хърватския национал и вече са го уведомили, че ще разчитат на него и в новата кампания в Серия А. Според информацията важна роля при решението на Модрич е изиграл новият старши треньор Рубен Аморим. Португалският специалист лично се е свързал с полузащитника и му е заявил, че го вижда като ключова фигура в отбора заради опита и лидерските му качества.

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Проблем е, че автоматичното удължаване на настоящия му договор вече не е възможно, тъй като клаузата за сезон 2026/27 изтече на 30 юни. Въпреки това, ако не настъпи неочакван обрат, двете страни се очаква да постигнат споразумение за нов едногодишен контракт.

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