Обрат: Модрич остава във футбола и след Мондиал 2026?

40-годишният хърватски плеймейкър Лука Модрич все още не е взел окончателно решение за бъдещето си в Милан, а италианският вестник Gazzetta dello Sport съобщава, че футболистът държи вратата отворена за няколко възможности преди да се срещне с новия старши треньор Рубен Аморим през следващите седмици. Разговорът може да се окаже решаващ, за да убеди Модрич да удължи престоя си на „Сан Сиро“.
Модрич все още размишлява върху бъдещето си
Gazzetta: “#Modric a Milano si trova molto bene. Il #Milan sarebbe contento che Luka continuasse ancora in rossonero. Deciderà il croato dopo un colloquio con Amorim. L’istinto del croato è quello di continuare. Con la Champions non ci sarebbero stati dubbi, ma la voglia di Milan… pic.twitter.com/ELiaGfTAcQ— Guido Olivares🇮🇹 (@Guidolino8) June 22, 2026
Хърватският национал в момента е изцяло концентриран върху участието на родината си на Световното първенство, а след загубата срещу Англия на старта ясно заяви, че няма да говори за бъдещето си на клубно ниво, докато турнирът не приключи.
Лука Модрич, който навършва 41 години през септември, записа 37 мача в Серия А през миналия сезон, като реализира два гола и три асистенции. Полузащитникът има опция в настоящия си договор за удължаване с още една година при 3,5 милиона евро на сезон.
Алтернативите остават реални, като завръщане в Динамо Загреб - първия му клуб, е емоционално привлекателно за Модрич, а роля в Реал Мадрид също е възможна.
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