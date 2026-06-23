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Обрат: Модрич остава във футбола и след Мондиал 2026?

23 юни 2026, 17:02 часа 737 прочитания 0 коментара

40-годишният хърватски плеймейкър Лука Модрич все още не е взел окончателно решение за бъдещето си в Милан, а италианският вестник Gazzetta dello Sport съобщава, че футболистът държи вратата отворена за няколко възможности преди да се срещне с новия старши треньор Рубен Аморим през следващите седмици. Разговорът може да се окаже решаващ, за да убеди Модрич да удължи престоя си на „Сан Сиро“.

Модрич все още размишлява върху бъдещето си

Хърватският национал в момента е изцяло концентриран върху участието на родината си на Световното първенство, а след загубата срещу Англия на старта ясно заяви, че няма да говори за бъдещето си на клубно ниво, докато турнирът не приключи.

Лука Модрич, който навършва 41 години през септември, записа 37 мача в Серия А през миналия сезон, като реализира два гола и три асистенции. Полузащитникът има опция в настоящия си договор за удължаване с още една година при 3,5 милиона евро на сезон.

Алтернативите остават реални, като завръщане в Динамо Загреб - първия му клуб, е емоционално привлекателно за Модрич, а роля в Реал Мадрид също е възможна.

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Милан Реал Мадрид Хърватия отбор Лука Модрич Световно първенство по футбол 2026
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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