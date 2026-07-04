Всички мачове на Световното първенство – 05.07.2026

Световното първенство по футбол, което се провежда в САЩ, Мексико и Канада, навлезе в най-интересната си част, след като надпреварата вече е във фазата на 1/8-финалите. В битката за трофея останаха едва 15 тима, а феновете се питат: „Кои са другите отбори, които ще продължат напред в турнира?“. Ден №25 на Мондиал 2026 ще даде поне частичен отговор, тъй като предстоят два много интересни сблъсъка.

Ден №25 на Мондиал 2026: Начален час и ТВ

В програмата на Ден №25 на Световното първенство по футбол са залегнали два много завързани двубоя. Първият е между Парагвай и Франция. Във втория пък един срещу друг ще се изправят тимовете на Бразилия и Норвегия.

В колко часа започват мачовете от Ден №25 на Световното?

Двубоят между Парагвай и Франция ще започне в 00:00 часа българско време. Срещата между Бразилия и Норвегия пък е от вечерната програма и ще стартира в 23:00 часа.

Кои телевизии ще предават двубоите от Ден №25 на Мондиала?

Всички мачове от програмата на Ден №25 ще бъдат давани пряко в българския телевизионен ефир. Каналите, които ще излъчват срещите са БНТ и БНТ 3. Ако нямате възможност да гледате двубоите на живо, то може да проследите всичко по-интересно случващо се преди, по време и след техния край в спортната рубрика на Actualno.com.

ОЩЕ: Пълни резултати на Световното първенство по футбол 2026 - шампионът на Европа продължава да върви уверено напред! (ОБНОВЕНА)