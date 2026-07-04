Милиони или нов договор: Дилемата на Гьозтепе около една от големите звезди на Станимир Стоилов

Гьозтепе на Станимир Стоилов е на път да осъществи още един подвиг на трансферния пазар, след като интерес към един от основните му играчи започва да нараства. Според информация на DHA, новакът във Висшата лига Ковънтри Сити е стартирал разговори за привличането на нигерийския полузащитник Антъни Денис.

Турският гранд иска поне 7 милиона евро за нигерийския халф, чийто контракт изтича в края на сезона

Клубът от Измир не възнамерява да се разделя лесно с 22-годишния халф и е готов да изслуша оферти единствено при значителна сума, като исканата цена е не по-ниска от 7 милиона евро. Денис се превърна в ключова фигура в състава на Гьозтепе след идването на Станимир Стоилов, който първо го налага в първия отбор след изявите му в юношескта формация. Оттогава нигериецът се утвърждава като важна част от средната линия на "жълто-червените".

Още: Ефектът на Мъри Стоилов: Българският специалист донесе исторически милиони на Гьозтепе

Към момента той има 83 мача за клуба, в които е отбелязал 4 гола и е направил 5 асистенции. Договорът му с Гьозтепе е валиден до следващото лято, което допълнително поставя клуба пред дилема относно бъдещето му.

Още: Мъри Стоилов не си поплюва: Гьозтепе пръсна милиони за бразилско острие и уреди бивша звезда на Левски