Будителят на София: Една от най-светлите ренесансови личности в българското Възраждане

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сава Филаретов е сред най-значимите български просветители и дейци на националното възраждане през XIX век. Името му се свързва с модернизирането на българското образование, създаването на първото девическо училище в София, църковно-националната борба и укрепването на българското самосъзнание.

Кратки биографични данни

Сава Филаретов е роден на 20 октомври 1825 г. в село Жеравна, тогава в Османската империя. Рожденото му име е Сава Вълчев Матеев. Произхожда от заможно семейство на търговци и животновъди.

Първоначално учи в родното си село, а след това в Котел при известния възрожденски учител Сава Доброплодни. Именно там получава основата на своето образование и възрожденски възгледи.

Учител в Шумен

Още млад започва учителска дейност в Шумен. Между 1843 и 1848 г., отдаден на подготовката на ученици, успява значително да подобри нивото на местното училище. Под негово ръководство броят на учениците нараства, а училището придобива авторитет в региона.

Именно през този период приема фамилното име Филаретов, произлизащо от гръцката дума φιλάρετος ("обичащ добродетелта" или "любител на съвършенството").

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Образование в Цариград, Одеса и Москва

След учителстването си продължава образованието си в гръцкото училище в Куручешме край Цариград, след това в Одеската гимназия и накрая завършва Историко-филологическия факултет на Московския университет.

По време на престоя си в Русия поддържа тесни връзки с българската емиграция и започва активна публицистична дейност. Сътрудничи на различни български и руски издания.

Първият българо-руски речник

Едно от големите му научни постижения е съставянето на първия българо-руски речник. Този труд има важно значение за културните и образователните връзки между българи и руснаци през Възраждането.

Дейност в София

През 1857 г. по покана на софийските първенци, сред които е търговецът Иван Денкоглу, Сава Филаретов пристига в София като главен учител и организатор на образованието в града.

Тук започва най-плодотворният период от живота му.

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През 1858 г. Сава Филаретов открива първото българско девическо училище в София - важно събитие, предвид факта, че по онова време образованието на момичетата все още не е широко разпространено.

Под негово ръководство училището се превръща в образец за модерно обучение. Разполагало е с географски карти, глобуси, библиотека и учебни пособия, които са рядкост за времето си. Броят на учениците достига стотици.

Образователна реформа

Филаретов въвежда по-съвременни методи на преподаване, изучаване на светски предмети, по-добра организация на училищния процес, обучение на български език.

Той смята, че просветата е основният път към националното освобождение и духовното издигане на българите.

Църковно-национална борба

Освен просветител, Филаретов е и активен участник в борбата за независима българска църква.

Той се противопоставя на гръцкото духовно господство и подкрепя усилията за създаване на самостоятелна българска църковна институция. Участва в обществени инициативи и се превръща в един от духовните водачи на софиянци.

Заради активността си привлича вниманието на османските власти. През 1861 г. е принуден да напусне София. Благодарение на блестящия си ум и контакти, по-късно той е назначен за секретар и вицеконсул на руското консулство в Одрин. На тази позиция той използва дипломатическото си влияние, за да помага тайно на българската кауза.

Работи за укрепване на връзките между българите и руските обществени среди и освен с дипломация се занимава и с публицистична дейност.

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Семейство

Сава Филаретов е съпруг на Йорданка Филаретова, която по-късно се превръща в една от най-известните българки дарителки и обществени деятелки. Тя е сред първите ученички в създаденото от него девическо училище в София.

След смъртта му Йорданка Филаретова посвещава голяма част от живота си на благотворителност, образование и социални дейности.

Сава Филаретов умира от туберкулоза на 13 ноември 1863 г. в Кайро едва на 38-годишна възраст. Ранната му смърт прекъсва една изключително активна и обещаваща обществена кариера.

През 2025 г. в Жеравна бяха организирани чествания по случай 200 години от рождението му.

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