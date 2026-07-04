Кабинетът "Радев":

"Всяко чисто сърце по света очаква само едно от Украйна – да победим руската измет"

04 юли 2026, 18:39 часа 787 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Всяко чисто сърце по света очаква само едно от Украйна – да победим руската измет"

"Всяко чисто сърце по света очаква само едно нещо от Украйна – да победим тази руска измет.

С по-малко средства и, честно казано, с по-малко ресурси, украинците постигнаха по-осезаеми резултати и имат повече причини да се гордеят. 

И те с право могат да се гордеят със себе си. 

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Това е абсолютно справедливо, защото те защитават своето. 

Заради това целият свят уважава украинците."

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Думите са на президента на Украйна Володимир Зеленски.

 

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Цитати Цитат Володимир Зеленски
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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