"Всяко чисто сърце по света очаква само едно от Украйна – да победим руската измет"

"Всяко чисто сърце по света очаква само едно нещо от Украйна – да победим тази руска измет.

С по-малко средства и, честно казано, с по-малко ресурси, украинците постигнаха по-осезаеми резултати и имат повече причини да се гордеят.

И те с право могат да се гордеят със себе си.

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Това е абсолютно справедливо, защото те защитават своето.

Заради това целият свят уважава украинците."

Думите са на президента на Украйна Володимир Зеленски.