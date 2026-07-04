Най-важните новини за деня: 4 юли 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 04 юли.

УКРАЙНА СИ ОТМЪЩАВА ЗА КИЕВ: САНКТ ПЕТЕРБУРГ ГОРИ (ВИДЕО)

Обещаният от украинския президент Володимир Зеленски отговор на поредната руска масирана комбинирана въздушна атака срещу Украйна, която порази основно Киев, е факт. Няколко области в Русия бяха атакувани от украински далекобойни дронове и ракети тази нощ (включително "Фламинго"), а рано сутринта беше поразен петролният терминал в Санкт Петербург – изглежда това е най-големият удар от нощта. Потвърждение, че има "падане на отломки (от дронове)" в района и на пристанище Висоцк, където "Лукойл" управлява петролен терминал - един от най-големите на Балтийско море, даде и губернаторът на Ленинградска област Александър Дрозденко – и то буквално преди минути, в официалния си канал в Телеграм. Той уточни, че имало 67 свалени дрона над Ленинградска област.

КРАЙ НА ПРИКАЗКАТА ЗА ЕДНИ, НОВИ НАДЕЖДИ ЗА ДРУГИ: ЯСНИ СА ВСИЧКИ 1/8 ФИНАЛНИ МАЧОВЕ НА МОНДИАЛ 2026

След края и на последният мач от 1/16-финалите на Световното първенство по футбол 2026 станаха ясни всички двойки на осминафиналите, които започват още в петък вечер (4 юли) в 20:00 часа българско време.

РУСКО ОТЧАЯНИЕ: ЗАКОННО В АРМИЯТА БЕЗ РЕДОВЕН МЕДИЦИНСКИ ПРЕГЛЕД. РЦБ НЕ ДАВА ВЪПРОСИ ЗА БЕНЗИНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руското военно министерство е предложило премахване на задължителните медицински прегледи за определяне на годността на войници, сключващи договор за професионална служба в руската армия, както и за мобилизирани. Вече има проект за изменения в закона, публикуван на портала за проекти на правни актове.

ПРОГРЕСИВНИ РАЗХОДИ: НАД 4,5 МИЛИОНА ЕВРО СА ПОХАРЧИЛИ ФОРМАЦИИТЕ ЗА ПРЕДИЗБОРНАТА КАМПАНИЯ (СНИМКИ)

Над 1 милион евро е сумарният разход за предизборната кампания на "Прогресивна България", а над 80% от тях са от дарения, показват обобщените данни в анализа на Институтът за развитие на публичната среда (ИРПС), който екипът извършва след всяка изборна надпревара. "Източниците на финансиране показват доколко политическите сили разчитат на собствен ресурс, държавни средства, дарители или на кандидатите в своите листи. За по-малките участници виждаме и каква е ролята на медийните пакети като инструмент за публично финансиране", отбелязват от ИРПС.

"СКЪПИ ДОНАЛД, РУСИЯ ВИ ПОДКРЕПИ В БОРБАТА СРЕЩУ БРИТАНСКОТО ГОСПОДСТВО": ПУТИН КЪМ ТРЪМП

Владимир Путин изпрати специално поздравление до президента на САЩ Доналд Тръмп по случай 250-годишнината от независимостта на страната му. "Уважаеми господин президент, скъпи Доналд,... Тогавашна Русия поддържа безусловно северноамериканските заселници в борбата им за освобождаване от британското господство".

ПОЛЕТИТЕ НА ПЕЕВСКИ: ИЗЛЯЗОХА ОЩЕ СТОТИЦИ С ИМЕНА НА БИЗНЕСМЕНИ И АДВОКАТИ С ОФШОРНИ ФИРМИ

Скандалът с полетите на лидерът на ДПС Делян Пеевски се разраства с данни за още стотици полети. До 2022 г., преди да се откаже от полетите с авиокомпании и да започне да използва частни самолети, името на санкционираният за глобална корупция де появява в 213 полета, основните от които са от и към Дубай за последните десет години, показват данни на "Извън ефир" и журналиста Николай Стайков.

ГЕРМАНСКАТА АРМИЯ СЕ ПОДГОТВЯ ЗА НЕМИСЛИМОТО: ВОЙНА С РУСИЯ

Продължаващият недостиг на оборудване за противовъздушна отбрана, артилерийски боеприпаси и резервни части за наземни машини и самолети се изостря от недостатъчната поддръжка и недостига на обучен персонал. Въпреки окуражаващия брой нови поръчки, съществува риск Германия да поръчва оборудване по-бързо, отколкото то може да бъде разположено, усвоено и въведено в бойна експлоатация.

ПУТИН ОБЯВИ ГОЛЯМА ПОБЕДА ЗА 4-ТИ ЮЛИ. ЗЕЛЕНСКИ: ЕЛА ДА СЕ СРЕЩНЕМ В КОНСТАНТИНОВКА, ЩОМ СИ Я ПРЕВЗЕЛ!

Първият зам.-началник на Генералния щаб на руската армия Сергей Рудской заяви днес на пресконференция, че руските сили изцяло контролират град Константиновка в Донецка област. Такова съобщение направи още снощи и говорителят на Кремъл Дмитрий Песков. "В момента градът се намира под пълния ни контрол. Частите на Южната групировка войски приключва прочистването на кварталите от малки групи и единични украински бойци, които могат да се крият в мазетата и руините", заяви Рудской.

ОСТРОВЪТ-САМОЛЕТОНОСАЧ И АРХИПЕЛАГЪТ, В КОЙТО СЕ НАМИРА: КЛЮЧ ЗА ГЛОБАЛНА ВЛАСТ ЗА ТРЪМП И САЩ

Международната обстановка търпи бързи промени, което кара водещите сили да преоценяват приоритетите си за контрол върху стратегически значими геополитически активи, пише египетското издание "Ал Масри Ал Юм". Изданието е известно с либерална насоченост, но и с факта, че стои зад инициативата за "Флотилия на свободата" за Газа, още от 2011 година.