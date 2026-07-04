Лионел Меси гони велико постижение на Мондиал 2026, невиждано от 56 години

Аржентинската суперзвезда Лионел Меси продължава да блести на ярко на Световното първенство по футбол в САЩ, Мексико и Канада. Капитанът на "гаучосите" изравни куп рекорди на настоящия турнир и не изглежда, че има намерение да спира. За последно той влезе в историята на световните шампионати, като стана първият играч, отбелязал гол в осем поредни мача. Той постигна това по време на победата на Аржентина с 3:2 над Кабо Верде на 1/16-финалите. Преди това той отбеляза и във вратата на Алжир, Австрия и Йордания в груповата фаза.

Меси пред нов исторически рекорд на Мондиал 2026

Серията от голове на Меси започна в елиминационната фаза на Световното първенство в Катар през 2022 година, където той отбеляза голове срещу Австралия в 1/8-финалите, срещу Нидерландия в 1/4-финалите, срещу Хърватия в 1/2-финалите, след което вкара два гола във финала срещу Франция, с което осигури третата световна титла на Аржентина. Формата му продължи и на Мондиал 2026, като започна с хеттрик срещу Алжир, два гола срещу Австрия и накрая попадение срещу Йордания и Кабо Верде.

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Това беше седмото попадение на аржентинеца на тазгодишното издание и общо 20-о на световни първенства. Тъй като изглежда, че Меси няма намерение да спре скоро, а Аржентина има всички шансове да достигне финал за втори пореден път, съществува реалната възможност той да премине границата от 10 гола на един турнир. Последният футболист, отбелязал 10 попадение на един шампионат, бе Герд Мюлер, който го направи на Мондиал 1970, за да спечели "Златната обувка". В тези 56 години насам най-добрият резултат е 8. Той бе постигнат от бразилския Роналдо през 2002 година и Мбапе в Катар 2022. Само два пъти голмайсторът на световно е бил с повече от 10 гола. Жюст Фонтен остава вечният герой с 13 попадения в едва 6 мача за Франция през 1958 година, а Шандор Кочиш бележи 11 пъти за великия унгарски отбор от 1954-а.

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