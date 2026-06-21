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Във Франция: Двукратните европейски шампиони остават в сянката на "малкия Кики" заради Дешан

21 юни 2026, 20:33 часа 23 прочитания 0 коментара
Снимка: GettyImages
Във Франция: Двукратните европейски шампиони остават в сянката на "малкия Кики" заради Дешан

Носителят на "Златната топка" и двукратен победител в Шампионската лига Усман Дембеле има постижения, които биха засенчили дори Килиан Мбапе. И все пак в националния отбор на Франция играчът на Пари Сен Жермен изглежда все още остава в сянката на този от Реал Мадрид. Поне това е заключението, до което стига френския рапър Роф. "Националният отбор на Франция има късмета да разполага с носител на "Златната топка" и двукратен победител в Шампионската лига на клубно ниво, а те го пренебрегват, като му отреждат ролята на помощник на Мбапе, въпреки че той няма абсолютно нищо, за което да му завижда. Това е непоносимо!", възмути се рапърът в профила си в X.

Дидие Дешан фаворитизира Мбапе пред Дембеле

Роф не разбира защо Дембеле остава на заден план спрямо Килиан Мбапе в състава на "петлите", като вижда в това фаворизиране от страна на Дидие Дешан. Бившият член на Mafia k’1 Fry се застъпи за крилото на парижани: "Усман е добър и професионалист, знае какво е заложено на карта в едно световно първенство. Той ще остане на заден план и ще се жертва за отбора, но това е несправедливо. Цялата тази театралност ми е непоносима. Франция има най-добрата атака в света, двукратните европейски шампиони от ПСЖ са принудени да играят за малкия Кики..."

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Усман Дембеле и Килиан Мбапе

Капитанът на френския национален отбор стана най-добрият голмайстор в историята на "петлите" през изминалата седмица, изпреварвайки Оливие Жиру с 58 гола. Той отбеляза две попадения по време откриващия мач на тима срещу Сенегал на Мондиал 2026. Звездата на Реал Мадрид дори може да претендира да стане най-добрият голмайстор в историята на световното първенство през следващите седмици. Мбапе има 14 попадения на името си, а лидери в класацията са Мирослав Клозе и Лионел Меси с 16.

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Франция отбор Усман Дембеле Килиан Мбапе
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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