Искри на Мондиала: Ламин Ямал загуби търпение и изригна срещу медиите

Ламин Ямал реагира остро на критиките към Испания след нулевото равенство срещу Кабо Верде на старта на Световното първенство. Испанците не успяха да отбележат гол, което веднага предизвика вълна от негативни коментари в испанските медии и разочарование сред част от феновете.

Ламин Ямал скочи на критиците след нулевото равенство на Испания

Младата звезда на тима обаче призова за повече търпение и настоя, че е рано да се правят крайни изводи още след първия кръг на турнира.

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„Вие, журналистите, искате да правите прибързани заключения. Току-що приключихме първия кръг - Испания и Португалия имат по една точка, Аржентина и Франция спечелиха мачовете си. Но вие вече си мислите, че знаете кои отбори ще стигнат до финала. Не разбирам това. Вместо да се наслаждавате на двубоите, вие предпочитате да се занимавате с прибързани изводи. Твърдите, че Испания играе ужасно. Но не е така. Няма да се знае кой ще спечели до 19 юли, а вие искате да знаете днес“, каза ядосаният Ямал.

Очаква се Ямал да получи важна роля и в следващия мач на Испания срещу Саудитска Арабия, където се предполага, че ще запише около час игрово време.

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