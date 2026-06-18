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Във Франция има прекалено много звезди: Дембеле трябва да излезе от сянката на Мбапе

18 юни 2026, 16:12 часа 682 прочитания 0 коментара

“Във Франция трябва да намерят позиция на Дембеле, ако искат да направи нещо“. Това заяви Николай Илиев в най-новия епизод на предаването “Точно попадение“, посветено на Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико. Според него носителят на “Златната топка“ припокрива най-добрите си качества с тези на съотборниците си и не е полезен в състава на “петлите“. Водещият Стефан Йорданов добави, че Дембеле е в сянката на голямата звезда Килиан Мбапе и трябва да излезе от нея.

“Дембеле се припокрива с някои от другите играчи“

Стефан Йорданов отбеляза, че Франция може да започне да играе по коренно различен начин, ако реши. Той добави, че именно това се е случило срещу Сенегал, когато “петлите“ смениха оборотите през второто полувреме. Ето какво каза Николай Илиев по темата: “Освен че смениха оборотите, те смениха и Дембеле. За мен това беше много повратен момент, понеже Дембеле с някои от другите играчи си припокрива това, което може да даде и в един момент остава зад нападателя и няма какво да направи.

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Усман Дембеле

“На Дембеле трябва да му намерят позиция“

В момента, в който Баркола влезе, мисля че той мина на крилото, Олисе мина зад нападателя. Олисе повече е свикнал да играе на такава позиция. Супер пасове даде, особено за първия гол на Мбапе. На Дембеле трябва да му намерят позиция в този отбор, ако искат да направи нещо. За да не стане пак като на финала 2022 г.“ А Стефан Йорданов допълни: “Всъщност много се припокриват като функции с Мбапе и остава в сянката на Килиан. Така че трябва да се намери решение. На мен Дезире Дуе много ми хареса също в този двубой и мисля, че може да бъде по-опасен от Дембеле на това първенство“. Повече по темата можете да видите в най-новия епизод на “Точно попадение“ в YouTube:

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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