Сериозните проблеми в атаката на Байерн Мюнхен могат да принудят ръководството да предприеме необичаен ход на трансферния пазар. Контузии извадиха от строя Хари Кейн, Исмаел Сайбари, Серж Гнабри, Майкъл Олисе и Джамал Мусиала. По тази причина отборът спешно се нуждае от подкрепление на позицията на централен нападател. Сайбари и Кейн ще отсъстват поне три месеца, докато останалите би трябвало да се завърнат постепенно през следващите седмици. Междувременно Луис Диас също се възстановява от травма, но записа минути по време на срещата с Лил в Шампионска лига.

Байерн обмисля да върне позната фигура от близкото минало

На фона на тази ситуация в Германия се завъртя интересен слух, че шефовете могат да се обърнат към познато лице от близкото минало. Става въпрос за Ерик Максим Чупо-Мотинг, чийто договор с Ред Бул Ню Йорк изтича в края на годината. Това означава, че Байерн ще може да го привлече обратно на "Алианц Арена" като свободен агент през зимния трансферен прозорец. Камерунският национал се премести в МЛС след почти шест месеца без отбор, след като договорът му с Байерн изтече през лятото на 2024 година.

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Чупо-Мотинг се превърна в любимец на феновете и съотборниците си по време на престоя си в Байерн между 2020 и 2024 година. Поне до удължаването на договора му през 2023 година той впечатляваше и на терена като заместник на Роберт Левандовски. Възможността той да влезе в обувките на Хари Кейн, особено на 37-годишна възраст, не изглежда реалистична. Ръководството на Байерн остава предпазливо по отношение на зимните трансфери, въпреки проблемите с контузиите. Преди мача от Шампионската лига срещу Лил спортният директор Макс Еберл бе запитан директно за евентуален трансфер на Чупо-Мотинг. Той отговори: "Ще обмислим много внимателно дали трябва да предприемем нещо. Но в момента това наистина не е нещо, което обмисляме, защото играчите, които са тук, ще ни помогнат в следващите седем мача и имаме 100-процентова увереност в тях."

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