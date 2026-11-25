Ръководството на Байерн Мюнхен обяви официалната си позиция за Джамал Мусиала. Здравословното състояние на футболиста стана повод за множество реакции след изказванията на Ули Хьонес и Карл-Хайнц Румениге, които заявиха, че е Мусиала едва ли ще се върне към познатото си ниво и при това положение заплатата му вече не отговаря на представянето му. Според различни източници, Мусиала заработва около 25 милиона евро годишно.

"Джамал Мусиала е преминал първоначален преглед"

"Вчера (24 ноември) се проведе конструктивна среща между Байерн Мюнхен и представителите на Джамал Мусиала. За двете страни здравето на играча е над всичко останало. Мусиала получава пълна подкрепа по пътя към своето възстановяване. Предвид многобройните слухове през последните дни, ФК Байерн и 11WINS - агенцията, представляваща Джамал, биха искали да внесат яснота: Джамал Мусиала е преминал първоначален преглед на 22 април 2025 г. поради симптоми, наподобяващи абсанси. Това се случи в координация с ФК Байерн и медицинския екип на клуба, непосредствено след първата поява на неврологичните симптоми.

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Разговорите между Байерн Мюнхен и Мусиала продължават

ФК Байерн и представителите на Мусиала се споразумяха да продължат разговорите в дух на партньорство и при пълна поверителност", се казва в изявлението на Байерн Мюнхен. Джамал Мусиала започна с припадъците още през лятото, като около средата на август стана ясно, че футболистът има някакъв проблем и причината не е просто в горещото време. Все пак Мусиала вече влезе в игра за Байерн Мюнхен и записа 5 мача, в които вкара 2 гола и даде 1 асистенция.

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