Предвид препоръките на Европейската комисия за готовност на домакинствата да покрият нуждите си до 72 часа при евентуален и неочакван колапс, Actualno.com продължава своята поредица от материали за мерките на държавите при извънредни ситуации. След Хърватия и Турция, разглеждаме готовността на нашата северна съседка Румъния, която е член на ЕС и НАТО и е изправена пред редица рискове поради близостта си с войната в Украйна и заплахите от руски удари в Черно море - ОЩЕ:

Последните месеци руските военни дронове в румънското въздушно (а и морско) пространство са често срещано явление, а предупрежденията от началото на тази година поради войната на Русия в Украйна чрез RO-ALERT към румънските граждани надвишават тези в периода от 2023 до 2025 г. Междувременно в страната беше разкрит и предотвратен руски опит за саботаж. ОЩЕ: След Германия опит за диверсия и в Румъния: Арестуваха руски гражданин

В периода между 1900 и 2021 г. Международната база данни за бедствия регистрира 101 природни бедствия в Румъния, които засягат над 2 милиона души, водят до 4939 смъртни случая и причиняват щети на обща стойност, оценявана на 17,18 милиарда щатски долара, отчитат властите в своята нова статегия за справяне с бедствията.

Кой въвежда извънредно положение в Румъния?

Румънската конституция предвижда освен възможност за въвеждане на извънредно положение и при нужда да бъде въведено обсадно положение. То се обявява от президента на страната и може да обхване цялата територия или отделни административно-териториални единици.

Решението на президента трябва да бъде одобрено от парламента в срок до 5 дни от нейното въвеждане. В случай, че парламентът не заседава, той се свиква по право в срок до 48 часа от въвеждането на обсадното или извънредното положение и продължава да заседава през целия период на тяхното действие.

По време на състояние на повишена готовност могат да бъдат разпоредени мерки за ограничаване на упражняването на определени права или свободи. Мярката обаче според конституцията трябва да бъде съразмерна със ситуацията, която я е наложила, да се прилага по недискриминационен начин и да не засяга самото съществуване на правото или свободата.

Според извънредна наредба относно Националната система за управление на извънредни ситуации тези ограничения са свързани със свободата на придвижване, неприкосновеността на жилището, забраната за принудителен труд, правото на частна собственост или социалната защита на труд.

Кой управлява извънредните ситуации в Румъния

Съгласно извънредната наредба през 2004 г. в страната е създаден Генералния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU). Това е специализиран орган към Министерството на администрацията и вътрешните работи, осигурява единна и непрекъсната координация на дейностите, свързани с превенцията и управлението на извънредни ситуации.

IGSU и неговите подразделения на областно ниво изпълняват десетки задачи. Те обхващат както мониторинг, оценка и разследване на причини за извънредни ситуации, така и информиране, обучбени на обществеността относно превенцията, както и издирване, изваждане и спасяване и евакуация на хора. Инспекторатът осъществява още логистична подкрепа за дейността на собствените подразделения, както и предоставяне на специализирана техника, материали и оборудване на други структури, извършва пожарогасене, дезинфекция, разчистване на невзривени боеприпаси (UXO).

В рамките на областните инспекторати за извънредни ситуации функционира Службата за спешна медицинска помощ, реанимация и изваждане на пострадали (SMURD).

Националната система за извънредни ситуации в Румъния включва още комитети за извънредни ситуации, Национален комитет, както и ръководител на операцията. Комитетите са междуведомствени органи, които подпомагат управлението, които заседават два пъти годишно, както и винаги, когато обстановката налага това. На ниво общини, градове, сектори на община Букурещ и селски общини се създават местни комитети за извънредни ситуации, а Националният комитет за извънредни ситуации се създава и функционира под прякото ръководство на министъра на администрацията и вътрешните работи и под координацията на министър-председателя.

RO-ALERT от 2017 г.

Съгласно постановление за извънредни мерки № 72 през 2017 г. Румъния въвежда системата RO-ALERT. Тя е внедрена от Министерството на вътрешните работи на страната чрез Главния инспекторат за извънредни ситуации (IGSU) и с техническа подкрепа от страна на Службата за специални телекомуникации (STS).

Системата RO-ALERT позволява изпращането на съобщения чрез технологията Cell Broadcast (излъчване към мобилни клетки) с цел предупреждаване и алармиране на гражданите в извънредни ситуации, в съответствие със законовите разпоредби.

Подобно на тази в България - системата се използва в случаи, когато животът и здравето на гражданите са застрашени – например при екстремни метеорологични явления, опасни наводнения, терористични атаки или други ситуации, които могат да изложат на риск живота на обществото.

От началото на тази година броят на съобщенията RO-ALERT, изпратени от Главния инспекторат за извънредни ситуации до населението на окръг Тулча, в контекста на войната, предизвикана от Русия в Украйна, е надвишил този на съобщенията за извънредно положение, изпратени в Румъния по същата причина през целия период 2023 - 2025 г., сочи инфомация към октомври на румънсктият сайт hotnews.ro.

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Стратегическите планове за бедствия

Румъния има Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия до 2035 г.

Един от приоритетите в този документ предвижда инвестиране в намаляване на риска от бедствия за постигане на устойчивост.

Тази стратегия отчита, че Румъния разполага с обширна законодателна рамка по отношение на управлението на риска от бедствия, но тя не съдържа разпоредби, касаещи социалната закрила на уязвимите групи в случай на бедствие.

Месечни тренировки в районите до войната в Украйна

През март месец властите препоръчаха в град Тулча да тренират за война или друг катаклизъм всеки месец. Това се налага поради близостта на района с Украйна.

Властите препоръчаха на публичните институции и търговските компании периодично да организират симулации за евакуация, тъй като те могат да помогнат на населението да придобие основни умения в критични ситуации, пише румънската частна информационна агенция Agerpres.

Говорителят на Инспектората за извънредни ситуации "Делта" Даниел Нъстасе заяви пред Agerpres, че отговорните за плановете за евакуация трябва да съобщят на всички служители мястото за среща в случай на бедствия и всяко семейство трябва да определи подобно място, което всички членове познават.

"Трябва да правим подобни упражнения поне веднъж месечно. Има държави, които ги правят, ако не седмично, поне месечно. По този начин се развива автоматизъм, който може да спаси живот", посочи още той. ОЩЕ: Пригответе си раница с всичко необходимо": В Източна Румъния ще тренират за война всеки месец

Съвети към гражданите

Още през март говорителят на Инспекторатът за извънредни ситуации "Делта" предупреди, че при извънредни ситуации, земетресения, наводнение, пожар, война, всички хора трябва да имат по ръка както на работа, така и у дома раница с вода, лекарства, трайни храни, фенерче, батерии, но и радиостанция, защото в случай на земетресение комуникациите са първите, които ще бъдат недостъпни.

След препоръките на Европейската комисия към домакинствата, в румънските медии започнаха да се появяват и съобщения за евентуален неочакван колапс на услугите.

В случай на спешност, водоснабдяването или електричеството може да бъдат прекъснати, а достъпът до магазини може да бъде затруднен. Запасът от питейна вода, трайни храни и лекарства помага на всяко домакинство да покрие основните си нужди през първите няколко дни, докато услугите се възобновят или пристигне помощ. Според Агенцията по храните и лекарствата на САЩ (FDA), по време на прекъсване на захранването хладилникът ще поддържа храната студена около четири часа, ако вратата остане затворена. При същите условия, пълен фризер ще поддържа температурата си около 48 часа, а наполовина пълен фризер ще поддържа температурата си около 24 часа, пише румънската медия digi24.

В допълнение към водата и храната, комплектът трябва да включва полезни вещи, ако спре токът, комуникациите са засегнати или домът трябва да бъде евакуиран. Копия от лични документи, медицински документи, застрахователни полици и важни телефонни номера могат да се съхраняват заедно във водоустойчив плик. Малка сума пари в брой може да покрие основни покупки, ако банкомати или терминали за плащане с карти нямат достъп. Фенерче и допълнителен комплект батерии осигуряват осветление по време на прекъсване на електрозахранването. Радио със самостоятелно захранване ви позволява да получавате официални съобщения, ако интернет или мобилните мрежи са засегнати, а заредена външна батерия удължава живота на батерията на телефона ви. Комплектът трябва да включва и консумативи за първа помощ, както и лекарства, често използвани от членовете на семейството. ОЩЕ: Комплект за спешни случаи при бедствия: Съвети и действия на Турция при криза (ВИДЕА)