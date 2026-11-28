Бившият френски национал Жером Ротен остро осъди нападенията срещу феновете на Левски на стадион "Велодром" по време на мача срещу Олимпик Марсилия в Лига Европа. Преди двубоя на 26 ноември хулигани, подкрепящи домакините, нападнаха огромна част от гостуващите български фенове. В резултат на това към момента трима българи са в болнично заведение в Марсилия. Ротен се превърна в поредното лице от френския футбол, който коментира грозните сцена на "Велодром". Той призова за доживотна забрана за нападателите, но призова, че тази мярка няма да реши проблема.

Ротен: Срамно е

"Полагаме толкова много усилия, за да останат подобни сцени и прояви в миналото. Това е срамно. Не знаем какви ще бъдат последствията, но те ще бъдат наказани много строго. Срамно е да се държиш по този начин на стадиона. Ужасно е да си свидетел на нещо подобно, независимо кого подкрепяш. На стадиона човек трябва да се чувства в безопасност. Надявам се да им бъде наложена доживотна забрана. Но това няма да реши всички проблеми. Надявам се да не им дадем право на тези идиоти. Играчите ще бъдат тези, които ще пострадат, защото ще играят без зрители. Беше мрачна вечер", заяви Ротен в "Rothen S'Enflamme".

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Ръководството на Левски подаде официално писмо до УЕФА във връзка с тези инциденти и изисква подробно разследване както на актовете на насилие, така и на организацията на мерките за сигурност около мача. Клубът очаква виновниците да бъдат идентифицирани и да понесат отговорност. Ситуацията предизвика сериозен обществен и политически отзвук, а наказанията и мерките тепърва ще бъдат определени.

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