5 хитри начина за повторно използване на стар мулч

Всеки иска здрава градина, а мулчът е жизненоважен инструмент за поддържането ѝ. Мулчът помага на почвата да задържа влагата, потиска растежа на плевелите и предпазва корените от температурни колебания. Но какво да направите, когато мулчът в градината ви загуби блясъка си? Трябва ли да го оставите в градината си, да го използвате за друга употреба или да го изхвърлите?

Въпреки че има случаи, когато старият мулч трябва да се изхвърли, често той може да се освежи или използва по други начини. Най-важното е дали мулчът е бил изложен на патогени. Например, ако вашите домати са били силно засегнати от късна фитофтора, сива плесен или подобни инфекции, спорите могат да останат жизнеспособни в мулча повече от три години и трябва да се изхвърлят.

Ако мулчът ви е стар, но здрав, има начини да го използвате повторно. По-долу експерти по градинарство споделят хитри начини за повторно използване на стар мулч, за да обогатите градинските лехи и да защитите растенията.

Внесете го в почвата

Докато мулчът се разгражда, той действа като тор с бавно освобождаване , спомагайки за подобряване на структурата и плодородието на почвата, казва Максим Казаку, експерт по ботаника в Plantum. За да ускорите процеса, можете да внесете стария мулч в почвата, както бихте направили с тор, казва тя. Въпреки че мулчът обогатява почвата по този начин, той може също да промени нивата на pH на почвата, така че имайте това предвид, когато отглеждате растения, чувствителни към pH.

Компостирайте го

Стар небоядисан мулч може да се добави към компостната ви купчина , за да се получи висококачествен тор за градината ви, казва Казаку. Компостът изисква баланс от зелен до кафяв материал, за да се подпомогне микробната активност, която стимулира разлагането. Мулчът може да се използва като кафяв, богат на въглерод материал, който микроорганизмите използват като гориво за разграждане на отпадъците.

Освежете градинските лехи

С течение на времето органичният мулч се разгражда и става по-неефективен в задържането на влага, потискането на плевелите и защитата на корените от температурни колебания. Когато това се случи, Бренди Хол, основател и изпълнителен директор на Shades of Green Permaculture, препоръчва просто да покриете лехите си с нов слой мулч и да оставите стария мулч. „Моят най-добър съвет е да оставите стария мулч на място и просто да добавите нов слой отгоре. Това помага за задържане на влагата, потискане на плевелите и постепенно натрупване на органична материя в почвата ви с течение на времето“, казва тя.

Добавете мулч към корените на дърветата

Стар мулч от едногодишни зеленчукови или цветни лехи може да се нанесе около основите на дървета и храсти през зимата, казва Казаку. Това е чудесен метод за защита на вашите дървета и храсти от температурни колебания в по-студените региони, добавя Хол. „Тук старият мулч е просто още една стъпка в цикъла на хранителните вещества, подпомагайки здравето на почвата, запазвайки водата и помагайки на растенията да процъфтяват в дългосрочен план“, казва тя.

Топло повдигнати градински лехи

Можете също да използвате стар мулч, за да затопляте повдигнати градински лехи през зимата. Поради повдигнатото си положение, повдигнатите градински лехи замръзват по-лесно от градините, в които околната почва действа като естествен изолатор. „Но ако практикувате изграждането на повдигнати лехи с вътрешно генериране на топлина, старият мулч работи добре като среден или долен слой“, казва Казаку. И тъй като е зима, когато растенията не растат, няма значение дали мулчът е твърде стар, за да добави хранителни вещества към растенията.