5 основни задачи за грижа за тревата през септември, преди да е станало твърде късно

С приключването на вегетационния период, началото на есента е подходящо време за грижа за тревата. По-хладните, често по-дъждовни дни на септември са идеални за подпомагане на растежа на тревата и нейното възстановяване от горещите и сухи летни дни.

Ранната есен е времето, когато тревният чим има шанс да укрепи корените си и да съхрани енергия и хранителни вещества за зимата. Работата по чима сега ще му даде добър шанс за здравословен пролетен растеж. Ето някои основни задачи от вашия списък за грижа за тревата през септември.

Аерирането е задача, която твърде много собственици на жилища пренебрегват. Може да звучи досадно, но тази една задача може да направи толкова много за вашата морава:

Намалете уплътняването на почвата

Оставете повече въздух и кислород да достигнат до корените

Подобряване на движението на вода и хранителни вещества през почвата

Намалете прекомерната слама

Насърчаване на силен растеж на корените

Аерирането на тревата ви през септември подготвя тревата ви за успех, когато става въпрос за изграждане на по-силни корени, които ще ѝ помогнат да преживее зимата и да процъфтява следващата пролет и лято.

Изборът ви на метод за аериране ще зависи от размера на вашата морава и бюджета ви

Ако моравата ви изглежда малко рядка или има голи участъци, сега е моментът да засеете тревни семена. Дори ако моравата ви не е особено гола, пресяването сега може да помогне за увеличаване на гъстотата след лятното износване. През септември в повечето региони почвата е все още достатъчно топла, за да позволи на тревните семена да покълнат, а по-хладното време намалява стреса върху разсада на тревата, докато расте.

Няколко съвета за торене на тревни площи - есента е най-доброто време за торене на тревна площ в северния климат. Тревите за хладен сезон , като фина власатка и кентъки блуграс , реагират най-добре на торене по това време на годината. Ако живеете в по-топъл регион и отглеждате топлолюбиви треви , като зойзия или сейнт августин, не торете тревата до пролетта.

За много тревни площи, торенето през есента стимулира растежа на корените и позволява на тревата да съхранява енергия и хранителни вещества. Това ще я поддържа здрава през зимния период на покой и през пролетта. Бавнодействащ тор за трева е добър избор за септември, тъй като той ще продължи да подхранва тревата през цялата есен. Използвайте разпръсквач и следвайте инструкциите на продукта за най-добри резултати.

Точно както тревата, широколистните плевели във вашата морава се опитват да развият силни корени и да съхранят хранителни вещества през есента. Сега е моментът да ги спрете. Когато приложите подходящ хербицид през септември, плевелите ще го отнесат до корените си заедно с хранителните вещества, които съхраняват. Това е идеалното време за справяне и намаляване на тези плевели.

Има безброй продукти, предлагани за широколистни плевели. Най-добрите хербициди за тревни площи съдържат повече от един хербицид, за да унищожат по-голямо разнообразие от плевели. Следвайте внимателно инструкциите за избрания от вас вид.

Ако не обичате да използвате химически препарати за унищожаване на плевели, използването на органични хербициди е добра алтернатива. Или, ако искате да си изцапате ръцете, това е подходящо време от годината да се справите с плевелите, като ги изскубите ръчно.

Независимо от всичко, имайте предвид, че всичко останало, което правите, за да подобрите моравата си през септември, създава по-здрава трева, която е естествено по-устойчива на растежа на плевели.

Поливането на тревата е толкова важно през летните месеци, ако искате тя да остане зелена. Но вашата работа не свършва с лятото. Ето някои насоки за поливане на тревни площи през септември .

Много собственици на жилища предполагат, че вече не е необходимо да поливат, след като започне есента. Това не е вярно, въпреки че със сигурност можете да намалите количеството и честотата на поливане.

Поддържането на моравата ви хидратирана този месец ще помогне на тревата да свърши цялата работа по съхранение на енергия и растеж на корени, което ще ѝ помогне да се възстанови силна през пролетта. С понижаването на температурите и появата на повече дъждовни дни, определено можете да намалите поливането спрямо летните максимуми.

Освен ако не вали, стремете се да поливате тревата веднъж или два пъти седмично през септември. Поливайте по-често, ако условията са сухи. Най-доброто време за поливане на тревата е сутрин, преди 10:00 часа. Това позволява на почвата и корените да абсорбират влага. По-малко ще се губи поради изпарение.