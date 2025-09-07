Само тази техника е правилна за резитба на розите

Малко растения могат да се сравнят с розите по красота и практичност. Тези любимци на ландшафта са универсални, с варианти за бордюри и контейнери, както и увивни сортове, които покриват стени и беседки. Въпреки че розите имат репутацията на трудни за отглеждане, те са изключително издръжливи, когато са в правилната ситуация. Да се ​​научите как да подрязвате розите е от съществено значение, за да поддържате тези ароматни красавици в добро здраве и да изглеждат по най-добрия начин. Ако можете да овладеете резитбата, всичко останало ще си дойде на мястото.

Когато се учат как да отглеждат рози , основната цел на повечето производители е да увеличат максимално цъфтежа. Рутинната резитба не само поддържа розите в добра форма, но и насърчава растежа и стимулира производството на цветове. Освен това помага за справяне с често срещаните болести по розите и дори вредителите по розите . Това ръководство служи за по-подробно проучване на това как да се подрязват розовите храсти, като се вземат предвид времето за подрязване и малките разлики между видовете.

Кога да подрязваме рози

Мненията за това кога да се подрязват розите се различават, като опитните производители посочват както пролетта, така и есента като най-доброто време за подрязване на растенията. Въпреки това, обширната резитба трябва да се извършва само докато растенията са в покой, точно преди или след периоди на активен растеж. За повечето рози това е в края на зимата или началото на пролетта. Търсете признаци на нов живот – веднага щом листните пъпки започнат да се образуват, е време за резитба.

Има обаче изключения от този график, като най-забележителното са разпръснатите рози , които трябва да се подрязват след цъфтежа през лятото.

Дали трябва да подрязвате розите през есента зависи от скоростта им на растеж и риска от сурово време. По-високите розови храсти могат да се възползват от подрязване до около половината от височината им по това време, за да се предпазят от зимни ветрове и обилни снеговалежи, които биха могли да размахат или счупят пръчките.

Избягвайте по-агресивна резитба, която ще насърчи бурен растеж, който може да бъде повреден, когато настъпи по-студено време.

Как да подрязваме рози – стъпка по стъпка

Правилното подрязване на рози е сравнително лесно, когато става въпрос за храсти. Научаването как да се подрязват катерливи рози обаче е малко по-различно изкуство, така че трябва да следвате специфични указания както за катерливи, така и за пълзящи рози. Розовите дървета имат и допълнителни нужди, за да осигурят възможно най-добрата форма. Но за да подрежете всяка храстовидна роза, следвайте това ръководство стъпка по стъпка.

Първо, ще трябва да съберете необходимите инструменти, за да извършите работата добре. Това ще включва ръчни ножици за клони и чисти градински ножици или секатори. Може да е необходим малък ръчен трион за справяне с твърди, дебели клони. Уверете се, че сте стерилизирали инструментите за резитба, преди да започнете и когато се местите между всяко растение, за да избегнете разпространението на спори на болести.

Огледайте растението, което ще подрязвате, като обърнете специално внимание на всички стъбла, които може да са изсъхнали или да са били повредени от студа през зимата, както и на всички болни клони. Тези клони могат да бъдат внимателно отрязани в основата на растението.

Проверете храста за розови издънки , които са енергични стъбла, израстващи от подложката на присадени рози . Те може да изглеждат като обещаващи нови издънки, но не са от същия сорт като цветовете на върха и ще черпят енергия от растението. Отстранете издънките на границата на почвата.

Проблемните стъбла включват и слаби, вретеновидни пръчки, тъй като те няма да могат да поддържат тежестта на цветовете. Върнете ги до родителския клон или основа. Много експерти предлагат да се премахват стъбла, по-тънки от молив, но някои рози имат по-фини стъбла от други, така че ако това означава премахване на по-голямата част от растението, тогава подрязвайте по-консервативно.

Определянето на правилната височина за подрязване на розовите храсти може да бъде трудно и зависи от възрастта и успеха на храста, както и от това колко е енергичен.

Розите, засадени предходната година, трябва да се подрязват само леко, за да се утвърдят по-добре. При по-зрелите рози е добре да намалите височината им с между една трета и половина.

Това може да се увеличи до две трети, когато розата е много енергична, растението е претърпяло високо ниво на изсъхване на тръстиките от сурова зима или се нуждае от обновяване. Градинарите в по-студените зони обикновено установяват, че розите се нуждаят от по-силна резитба, отколкото тези в по-топлите зони.

След като сте определили общата височина на розата, е полезно да забиете пръчка или бамбукова тръстика в земята, която да използвате като водач за резене.

Всяко останало стъбло вече може да бъде подрязано, за да оформи и оформи структурата на храста. Опитайте се да постигнете хубава заоблена форма, като външните пъпки са малко по-къси от средните.

Когато подрязвате рози, правете кратки разрези под ъгъл от около 45 градуса от най-близката здрава пъпка. Тази техника увеличава повърхността на стъблото, което позволява на цветето да абсорбира повече вода и да остане свежо по-дълго. Твърде стръмният разрез ще осигури слаба основа за новия растеж, така че е най-добре да се направи под лек ъгъл. Ако ви е трудно да режете особено твърди, дебели пъпки с ножици, използвайте ръчен трион.

Когато е възможно, отрежете около 0,5 см над пъпка, обърната навън. Листните пъпки могат да бъдат намерени там, където миналия сезон се е образувало старо многолистно съединение с пръчката. Не е нужно обаче да сте перфекционист по този въпрос, тъй като цялостната форма е по-важна.

Независимо от необходимата резитба, розовите храсти сякаш се справят с всичко. Новият растеж е силен и горд и преди да се усетите, те са възвърнали височината си, красивата си листа и невероятните си цветове.