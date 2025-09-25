Целина през септември: Запомнете тези 3 неща, за да сте сигурни, че тя расте от корена, а не от листата

Септември е много важен месец за отглеждането на целина. Начинът, по който се грижим за зеленчука сега, определя размера на вкусните му грудки. Най-добре е да не забравяме определени задачи, ако искаме изобилна реколта. Как да се грижим за целина през септември? Представяме ви 3-те най-важни задачи в началото на лятото и есента.

Защо грижата за целина през септември е важна?

Коренът от целина е от съществено значение в кухнята - той е основна съставка в бульони, супи, сосове и салати. Можете лесно да го купите от местния магазин за хранителни стоки, но много от нас избират да го отглеждат сами. Това често е доста голямо предизвикателство, тъй като целината е взискателен зеленчук с дълъг вегетационен период, който изисква внимателна грижа през всички етапи на растеж. Това важи и за септември, въпреки че сезонът бавно приключва.

Защо грижата за целина е важна през септември?

Това е периодът, в който грудките на този зеленчук активно растат и набират маса. Грижите, положени на този етап от отглеждането, определят крайния размер и качество на реколтата. Коренът на целината не може да бъде пренебрегнат през септември, ако очакваме той да съсредоточи цялата си енергия върху развитието на големи, твърди и вкусни корени, известни като складиращи корени.

Разбира се, грижите през септември няма да коригират предишни грешки при отглеждането. Ще съберем плътна и вкусна целина само ако сме се грижили за нея през целия вегетационен период, засяли сме я достатъчно рано за разсад и сме ѝ осигурили правилните условия за растеж. Струва си да се помни, че този зеленчук изисква добре дренирана, влажна, плодородна и богата на хумус почва с pH 6,5-7,5 и топло, слънчево място.

Как да се грижим за целината през септември в 3 стъпки

През септември трябва да се грижим за целината, като помним трите най-важни стъпки за грижа, които ще ѝ помогнат да развие вкусен корен, а не само буен, зелен връх. Отварянето на луковицата, поливането и торенето са от решаващо значение сега. Как можем да направим това правилно, за да се радваме на голяма и здрава целина?

Оголване на луковиците – за да се оголят корените за съхранение, се отстраняват най-старите листа, които лежат на земята. Можете да направите това с ножица за градинарство или да ги откъснете на ръка. Оставете останалите връхчета, тъй като премахването на твърде много листа наведнъж ще отслаби растението и ще го направи по-малко. За да се оголят луковиците, ние също така почистваме почвата около тях.

Поливане – Целината има високи изисквания за вода, така че тази стъпка е много важна – особено през периода на интензивен растеж на луковиците. През септември я поливайте на всеки два дни или дори ежедневно, като поддържате постоянна влажност на почвата.

Торене – през септември е добра идея да подхраните целината 1-2 пъти с органичен тор, като биохумус, компост, дървесна пепел или оборски тор. Продукти, съдържащи хуминови киселини, предлагани в градинските центрове, също работят добре по това време, тъй като действат като естествен стимулант на растежа на корените на целината. Разтворете ги във вода според инструкциите и полейте. Тези обработки са в основата на грижите за целината през септември.