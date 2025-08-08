Градинарски календар за август: Резитба, засаждане и грижи за богата реколта и пищен цъфтеж

Любителите градинари имат много работа през август. Ключовите градинарски задачи включват резитба в декоративните градини и овощните градини. Всеки, който иска да събере вкусни плодове през следващата година, трябва да засади растения през август. В лехата с многогодишни растения основният фокус сега е върху грижите.

Лятна резитба в декоративната и овощната градина

Подрязването на дървесни растения е важен момент, когато става въпрос за най-важните градинарски задачи през август. За да се запази лавандулата хубава и компактна, полухрастът трябва да се подреже с около една трета след цъфтежа през август.

Уверете се, че всички увехнали цветни главички са отстранени, но че листните части на клоните са до голяма степен запазени. От средата на август до началото на септември бързорастящите растения за жив плет, като лигугурис, обикновен бук и габър, се подрязват отново.

В овощната градина също са необходими мерки за подрязване. За да се гарантира, че вишните запазват своята плодовитост и компактна корона, всички събрани леторасти се отрязват директно над първия страничен клон. Подрязването на бързорастящи ябълкови и крушови дървета също е препоръчително през август, когато крайните пъпки по върховете на леторастите са напълно развити. Този процес премахва всички дълги леторасти, които са твърде близо един до друг или които растат навътре и нагоре.

Време за засаждане в зеленчуковата градина

За да се гарантира, че ягодите ще се вкоренят добре до есента, се препоръчва засаждането им още в началото на август. Те виреят на слънчево място с богата на хумус, дълбока почва.

Но бъдете внимателни: Ягодите трябва да се отглеждат на едно и също място само приблизително на всеки четири години. Планирайте разстояние при засаждане от около 20 до 30 сантиметра в редовете и поне 60 сантиметра между редовете.

Боровинките се засаждат най-добре през август или септември. Тези пиренови растения изискват богата на хумус, без вар и равномерно влажна почва. За по-дълъг период на бране можете да засадите няколко сорта с различно време на зреене. Дупката за засаждане трябва да е с диаметър около 80 сантиметра и дълбочина между 30 и 40 сантиметра.

Мерки за грижа в градината с многогодишни растения

В градината с многогодишни растения, задачите по поддръжката са начело в списъка със задачи през август. Ако цъфтежът на ирисите намалее, се препоръчва разделяне на големите коренища между август и октомври.

Когато лилейниците увехнат, листата често покафеняват и стават грозни. За да сте сигурни, че ранните видове и сортове лилейници ще покажат отново свежи листа след две до три седмици, можете да отрежете издънките до 10 до 15 сантиметра над земята.

Ако искате да предотвратите самозасяването на флокс и кандилка, трябва да подрежете изсъхналите стъбла своевременно. За да предотвратите отчупването на високите цветни класове на делфиниуми, бял равнец или слънчогледи, можете да им осигурите необходимата опора с опорни пръстени.

Август е месецът, в който градината изисква внимание, но и щедро се отплаща за вложения труд. С правилна резитба, навременно засаждане и грижи за многогодишните растения, ние не само запазваме красотата и здравето на градината, но и си осигуряваме богати реколти и пищен цъфтеж през следващите сезони. А най-голямата награда за всяко усилие е гледката на добре поддържана градина, която радва окото и носи удовлетворение през цялата година.

