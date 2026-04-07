Грешки при резитбата, които ще съсипят вашия божур

Мислите за тях денем и нощем и се тревожите до за тяхното здраве и благополучие. Искате да знаете дали грижите, които им полагате, ще насърчат производството на гигантски, ароматни цветове отново догодина, с които да измъчвате завистливите си съседи. Поддържането на божурите в градината ви подрязани е важно за тези красиви цветове, но не искате да направите грешката да го направите в неподходящ момент. Ето какво трябва да знаете за подрязването на тези цветове и кога да отрежете божурите.

Трябва ли да отрежете божурите през зимата?

Виждате ли, това, което листата правят през цялото лято, е да се накисват в слънчевите лъчи и да превръщат тази енергия в хранителни резерви за божура. Необходими са много резерви, за да се получат десетките изумителни цветове, които очаквате. Листата на божура трябва да се къпе на пълно слънце от пролетта до есента. Отрежете тези листа предварително и пищният цъфтеж ще се превърне в провал без цветове. Ще останете с по-малко цветове догодина и много разочарование.

И така, кога трябва да подрязвате?

Божурите всъщност се нуждаят от малко резитба, но тя е важна за доброто здраве на растението и за поддържане на формата му. Отрязването на мъртвите листа също помага за контрол на насекомите и болестите.

През пролетта и лятото

Добре е да отрежете болни или повредени листа по време на вегетационния период, но не много. Ако листата са гъсти, прореждането им ще помогне за увеличаване на въздушния поток и количеството слънчева светлина, което растението получава. През лятото обаче, най-вече, приберете тези ножици засега. Изчакайте, докато листата пожълтят през есента. Това е вашият знак, че килерът на божура е напълно зареден и е добре да го подрежете.

През есента

Подрежете божурите след първите силни слани за сезона или след като листата им пожълтят. Този срок зависи от вашия регион, но изчакването, докато листата поемат пълно слънце през лятото, насърчава обилния цъфтеж през следващия сезон. Подрязването обикновено може да се извърши през октомври или ноември.

Как да отрежете божури

За да подрежете, след силна слана през есента и след като растението е умряло или пожълтяло, отрежете стъблата на или близо до нивото на земята, като внимавате да не повредите короната. Не забравяйте да използвате чисти, дезинфекцирани ножици. Изхвърлете листата с боклука, за да сте сигурни, че няма да се разпространят болести и насекоми през зимата.

Как презимувате божурите?

Божурите изискват само малко зимна поддръжка. Използвайте само тънък слой мулч, като борови иглички или нарязана кора, в райони с ниски температури. Отрежете божурите до земята, за да избегнете болести по растенията.

Как да подготвите божури за зимата през ноември?

Трябва ли да подрязвам божурите си, ако са заразени с брашнеста мана?

Брашнестата мана е гъбичка, която често се появява по божурите. Изглежда като бял филм върху листата. Ако е лято, оставете листата настрана, тъй като гъбичката няма да убие растението, а божурът трябва да абсорбира колкото е възможно повече слънчева светлина през това време. Но когато дойде време да отрежете растението през есента, отървете се от всички заразени участъци и го изхвърлете далеч от градината си.

Трябва ли да отстранявам цъфналите си божури?

Някои цветя трябва да бъдат оцветени безцветно и ще пораснат отново, след като цветовете им бъдат отрязани. Ако оцветите божур безцветно, цветът няма да порасне отново, но все пак е добре да го направите. След като прецъфти, увяхващият божур ще започне да произвежда семена; оцветяването безцветно пренасочва енергията на растението към производство на повече енергия чрез листата му, която да съхранява за следващата година.