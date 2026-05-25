Картофите няма да дадат добра реколта, ако ги оставите без това навреме

Картофите често изглеждат непретенциозни, но една пропусната грижа може сериозно да намали реколтата. Много хора поливат и чакат растенията да пораснат, без да обръщат внимание на нещо важно, което се прави в точния момент. Ако го пропуснете, картофите може да останат дребни или малко на брой. Но за какво точно става дума?

Какво не бива да пропускате

При картофите една от най-важните грижи е загърлянето. Това означава да натрупате рохкава почва около основата на растенията, когато те вече са поникнали и започват да растат активно. На пръв поглед изглежда като обикновена работа с мотика, но всъщност има пряко значение за реколтата. Картофите се образуват под земята, близо до стъблото, и ако мястото около растението не е добре покрито с почва, клубените няма да се развият както трябва. Затова загърлянето не е дребна подробност, а грижа, която помага на растенията да дадат повече и по-здрави картофи.

Защо загърлянето е толкова важно за картофите

Загърлянето създава повече пространство за образуване на нови клубени. Когато почвата се натрупа около стъблата, растението има по-добри условия да развие картофите на тъмно, защитено и рохкаво място. Това е важно, защото клубените не трябва да излизат на повърхността.

Ако бъдат изложени на светлина, те започват да позеленяват и стават неподходящи за консумация. Освен това загърлянето помага за задържане на влага около корените, намалява част от плевелите и прави растенията по-стабилни. При правилно извършване тази грижа може да има голямо значение за количеството и качеството на реколтата.

Какво може да се случи, ако го направите твърде късно

Ако загърлянето се отложи твърде дълго, растенията вече може да са израснали високи, а почвата около тях да е останала равна и сбита. Тогава клубените се развиват по-трудно и част от тях могат да се окажат близо до повърхността. Това увеличава риска от позеленяване, изсъхване и механични повреди. Късното загърляне може да бъде и по-трудно, защото стъблата вече са по-големи и има опасност да се пречупят при работа. Освен това, ако картофите са започнали да образуват клубени, грубото разместване на почвата може да ги нарани.

Кога е най-подходящият момент за загърляне

Най-добре е първото загърляне да се направи, когато растенията достигнат около 15–20 сантиметра височина. Тогава те вече са достатъчно развити, но все още не са прекалено крехки или високи. Почвата се насипва внимателно около стъблата, без да се покриват напълно листата.

След известно време, когато растенията продължат да растат, може да се направи второ загърляне. То допълнително защитава клубените и поддържа лехата в добро състояние. Най-добре е работата да се извършва, когато почвата е леко влажна, но не кална. Така се обработва по-лесно и не се уплътнява излишно.

Грешки, които намаляват реколтата

Една от честите грешки е да се загърля с твърда, сбита или прекалено мокра почва. Така вместо да се създаде рохкава среда, около растенията се образуват тежки буци, които пречат на нормалното развитие. Друга грешка е да се насипва почва твърде агресивно и да се нараняват стъблата. Важно е да работите внимателно, особено ако растенията вече са пораснали. Не бива и да се пропуска плевенето, защото плевелите отнемат влага и хранителни вещества. Загърлянето помага, но не може да компенсира напълно лоша почва, нередовно поливане или засаждане на твърде малко разстояние.

Как да получите по-едри и здрави картофи

За да получите по-добра реколта, загърлянето трябва да се съчетае с няколко други разумни грижи. Засаждайте картофите в рохкава и добре подготвена почва, оставяйте достатъчно разстояние между редовете и следете влагата, особено в периода на образуване на клубените.

Поливането трябва да е умерено и равномерно, защото резките промени между суша и прекалена влага могат да се отразят зле на картофите. Ако растенията изглеждат здрави, почвата е добре загърлена и клубените остават защитени от светлина, шансът за едри, чисти и вкусни картофи е много по-голям. Понякога именно навременната работа прави цялата разлика.