Грешката при ягодите, която разваля плодовете още преди да узреят

25 май 2026, 14:45 часа 0 коментара
Снимка: Kaufland България
Ягодите изглеждат лесни за отглеждане, но една дребна грешка може да съсипе плодовете още преди да започнат да зреят нормално. Вместо сладки и здрави ягоди, често се появяват загниване, петна или плодове, които остават дребни и без вкус. Много градинари дори не подозират, че проблемът идва от нещо, което правят с добри намерения. Каква е тази честа грешка?

Най-честата причина ягодите да се развалят рано

Една от най-честите грешки при отглеждането на ягоди е прекалената влага около плодовете. Много градинари поливат редовно, защото искат растенията да растат силни, но не забелязват, че самите ягоди остават мокри или лежат върху влажна почва.

Така плодовете започват да омекват, да загниват или да хващат плесен още преди да са узрели напълно. Проблемът е особено видим при гъсто засадени растения, където въздухът трудно преминава между листата. Ягодата изглежда здрава отвън, но долната ѝ страна вече може да е започнала да се разваля.

Как влагата влияе на плодовете още преди да узреят

Ягодите обичат умерена влага, но не понасят продължително задържане на вода около плода. Когато почвата е постоянно мокра, а плодовете са в пряк контакт с нея, се създават отлични условия за загниване. Влажната среда улеснява развитието на плесени и болести, а това се вижда най-често като сивкав налеп, меки петна или кафяви участъци. Дори плодът да не изгние напълно, вкусът му може да пострада. Вместо стегната, ароматна и сладка ягода получавате воднист плод, който не издържа дълго след откъсване.

Как да поливаме ягодите, за да не загниват плодовете

Грешки при поливането, които много хора допускат

Най-голямата грешка е поливането отгоре, особено вечер. Когато водата мокри листата, цветовете и плодовете, те остават влажни с часове, а през нощта изсъхват още по-бавно. Това е почти покана за плесен и загниване.

По-добре е да поливате рано сутрин и да насочвате водата към основата на растенията, а не върху самите ягоди. Ако имате възможност, капковото напояване е много добро решение, защото подава вода директно към корените и пази плодовете сухи. Важно е също да не се полива „по навик“, а според състоянието на почвата.

Как да предпазите ягодите от загниване и плесен

Първата стъпка е да осигурите повече въздух между растенията. Ако ягодите са прекалено нагъсто, листата задържат влага и скриват плодовете от слънцето. Премахвайте сухите, болни или прекалено стари листа, за да намалите местата, в които се задържа влага. Добре е редовно да проверявате плодовете и да махате тези, които вече са загнили, защото могат бързо да заразят съседните. Не оставяйте развалени ягоди в лехата, дори да са малко. При ягодите една малка пропусната грешка често води до повече загубени плодове след няколко дни.

Има ли значение какво има под растенията

Да, и то голямо. Ако плодовете лежат директно върху почвата, рискът от загниване е много по-висок. Затова много градинари поставят слама под ягодите. Тя държи плодовете по-сухи, намалява допира им с калта и помага почвата да не пръска при поливане или дъжд. Може да се използва и подходящ мулч, но е важно той да не задържа прекалено много влага около самите плодове. Целта не е просто да покриете почвата, а да създадете чиста и суха подложка, върху която ягодите да узреят спокойно.

Как да получите по-здрави и сладки ягоди тази година

Здравите ягоди не зависят само от сорта, а и от грижите в точния момент. Поливайте разумно, пазете плодовете сухи, осигурете добра проветривост и не позволявайте на загнилите ягоди да остават в лехата. Ако видите, че растенията са прекалено сгъстени, по-добре ги разредете, вместо да чакате проблемът да се задълбочи.

Когато плодовете не лежат във влага и получават достатъчно слънце, те узряват по-равномерно, стават по-ароматни и издържат по-добре след беритба. Така една проста промяна в грижата може да спаси голяма част от реколтата.

Денис Витанов Редактор
