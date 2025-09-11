Грижа за малините през септември: Ето как правилно да ги подготвите за зимата

Малините са едни от любимите плодове за много градинари. Плододаването настъпва през юли-август, а след прибирането на реколтата растенията се нуждаят от внимателни грижи, за да се възстановят и подготвят за следващия сезон. Правилната грижа за малините след прибиране на реколтата влияе върху здравето на храстите, количеството и качеството на бъдещите плодове, както и върху устойчивостта им на болести и вредители.

Грижа за малините през септември

Веднага след прибирането на реколтата е необходимо да се извърши резитба на храстите, която се нарича прореждане. Тя включва премахване на всички плодоносни издънки, които са плодоносили през сезона и вече няма да дават плодове. Те се подрязват възможно най-ниско, чак до нивото на земята. Изрязват се и излишните, слабите, болните и повредените млади клонки. Това подобрява достъпа на светлина и въздух до растенията, намалява гъстотата, увеличава циркулацията на въздуха, което намалява риска от гъбични заболявания. Освен това, навременното отстраняване на повредените клони забавя разпространението на вредители и болести в градината.

Подмладяването е важен етап, за да се гарантира, че малиновата градина не губят продуктивност. То се извършва приблизително веднъж на всеки 4-5 години. След като старите храсти бъдат напълно отрязани, те трябва да бъдат заменени с млади издънки, които се отглеждат между съществуващите растения. Старите растения се премахват напълно, освобождавайки място за нови храсти, което значително увеличава общия добив. Младите издънки, с правилната агротехника, бързо се развиват и възстановяват малиновата градина.

След резитба и премахване на стари храсти, не забравяйте да подхраните растенията, за да възстановите силата им. Препоръчително е площта на отстранените храсти да се покрие с биологичен продукт за борба с вредителите и патогенните гъби. Препоръчително е да се добави хумус и да се полее обилно почвата, което ще подобри структурата на почвата и ще осигури хранене на корените.

За слаби и лошо узряващи леторасти използвайте монокалиев фосфат, той насърчава активния растеж и развитие. За предотвратяване на чупливи леторасти, торете с калциев нитрат. При поява на симптоми на хлороза са необходими магнезиеви торове. Всеки от тези торове се прилага веднъж на всеки 2 години в количество до 30 грама на 1 квадратен метър.

В края на септември или началото на октомври храстите трябва да бъдат правилно подготвени за зимата. Зрелите издънки се привеждат към земята, това важи особено за бодливите сортове. Сортовете без бодли се привеждат преди падането на листата. Привеждането предпазва растенията от замръзване и предотвратява счупването на клоните.

Редовно следете състоянието на растенията, отстранявайте повредени и болни издънки, поддържайте плодородието на почвата - и малините ще ви радват с вкусни плодове в продължение на много години, а храстите ще са устойчиви различни неблагоприятни фактори.

