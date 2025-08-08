Кафяво гниене по доматите: Спасете реколтата си с този прост, но ефективен трик

Ужасното кафяво гниене по доматите се причинява от гъбата Phytophthora infestans и може да доведе до пълно увреждане в рамките на няколко дни – доматените растения са унищожени, плодовете са кашави и негодни за консумация. Гъбичката първоначално атакува долните листа на доматите в началото на лятото и след това се разпространява по цялото растение.

Още: 9 неща, които всеки градинар трябва да направи през август, за да е богата реколтата

Кафявото гниене е особено вредно за доматите през хладните, влажни и дъждовни лета. Проблемът не са самите гъбички или техните спори, а влажните листа. Спорите се пренасят от вятъра и така или иначе са повсеместни. Те обаче покълват по листата само ако върху тях има тънък воден филм.

Ето защо е важно да се предотврати всичко, което намокря листата на доматите, и да се насърчи всичко, което ги кара да изсъхнат бързо. Казано направо, така наречените покривки за домати обикновено са дори контрапродуктивни за доматите, тъй като листата отдолу са постоянно влажни или залепват за филма и лесно се разболяват.

Още: Август дойде, а доматите са още зелени – ето какво да направите СЕГА

Отглеждане в саксия под навес

Най-лесният метод е да засадите доматите в голям контейнер в градината и след това да ги поставите под навес или покрив на тераса, постоянно или само по време на дъждовни периоди. В зависимост от наличното пространство обаче, това може да е възможно само с няколко растения и ще трябва да следите времето, ако доматите не са постоянно под стрехите.

Тези методи са полезни и за градинари, които искат да опитат да отглеждат домати в градината си за първи път и започват с няколко растения.

Покрив за домати в градината

Още: Лунен календар на градинарството за август 2025 година

Четири здрави стълба поддържат или прозрачно фолио, или здрави пластмасови панели, страничните стени са отворени или затворени най-много от едната страна. Тази малка къщичка за домати се изгражда бързо и надеждно предпазва растенията от валежи.

Отворените страни позволяват постоянна циркулация на въздуха, дори при висока влажност. Къщичка за домати може да се построи самостоятелно с малко усилия и малък бюджет, но не е особено красиво и като цяло е чисто практично.

Ако искате нещо малко по-привлекателно, можете да закупите покриви за домати и малки къщички за домати като комплект. Тази конструкция е подходяща само за домати и по-малко за други растения, които обичат много топлина, като чушки, краставици или патладжани.

Още: Трик с кофа, който ще ви избави от комарите в градината

Най-високо качество – оранжерия за доматени растения

Малка оранжерия е идеална за домати и може да се използва по различни начини - например за отглеждане на растения или, в зависимост от оборудването и изолацията, за презимуване на саксийни растения. Добрата вентилация е важна за доматите, за да не се превърне оранжерията във фурна за доматените растения в горещо време.

Освен това, точно както обикновените покриви за домати, оранжерията трябва да бъде здраво закрепена в земята, за да не се отвява от вятъра. Възможните варианти за покриви включват стъкло, двуслойни листове или евтино фолио, обикновено изработено от полиетилен (PE).

Още: Втората вълна на колорадския бръмбар унищожава всичко – подготвени ли сте

Оранжерия с фолио е лесна за самостоятелно изграждане и е най-достъпната от всички опции. Фолиото е леко, устойчиво на градушка и издържа добри десет години, но не изолира. Това обаче не е проблем за доматите, тъй като не отглеждате зеленчуците през студения сезон.

Оранжерията може да има леха с градинска пръст или можете да поставите саксии вътре. Ако растенията не развият кафяво гниене, можете да ги отглеждате на едно и също място в продължение на години с подходящо добавяне на хумус.

Още: Просто решение: Спасете розите си от жегата с тези ефективни трикове