Как да отгледате орехово дърво от семе

Ореховите дървета са много специални допълнения към двора, предлагащи пролетни жълто-зелени реси и вкусни орехи през есента. Въпреки че може да изглеждат плашещи за отглеждане, малко постоянство може да направи отглеждането на орехи успешно. Възможно е дори да отгледате орехово дърво от семена. Въпреки че бъдете предупредени, това отнема доста време.

Нещо, което трябва да се има предвид, е, че ореховите дървета не са в списъка с най-лесните за отглеждане овощни дървета . Известно е, че са малко взискателни, изискват много пространство, постоянна влага и пълно слънце, за да виреят наистина. Въпреки това, след като отгледате орехово дърво от семе, то ще става по-лесно за поддръжка, когато узрее.

Има няколко стъпки, които трябва да следвате, за да отгледате успешно орехово дърво от семена, но в това ръководство ние го направихме супер лесно. По-долу са само пет стъпки за отглеждане на орехово дърво от семена, заедно със съвети от експерти за правилната грижа за него. Скоро ще имате кофи с орехи, независимо дали отглеждате английски орех или искате да събирате черни орехи от двора си.

Съберете пресни семена от орехи

Първото място, от което да започнете с това как да отглеждате орехово дърво от семена, е да намерите семената.

Можете или да съберете семена от съществуващо орехово дърво, или да закупите семена от орех за засаждане.

За да съберете семена от орехи, направете го през есента, когато външните зелени обвивки на орехите са тъмни и са се разцепили.

Отстранете люспата, за да стигнете до твърдата обвивка (т.е. семето, което ще засаждате). Семената трябва да са цели и твърди, и в идеалния случай без пукнатини или дупки по тях.

След това не забравяйте да почистите семената, за да отстраните всички остатъци от люспата. Семената трябва да се накиснат за около 24 часа, което помага за омекотяване на черупката и подготовката им за покълване.

Стратифицирайте семената на ореха

След 24-часовия период на накисване е време за стратификация на семената . Това е период на студена обработка, който помага за прекъсване на покоя и започване на покълването.

Можете да направите това, като поставите семената на ореха в запечатана пластмасова торбичка в среда като влажен пясък или вермикулит

След това можете да поставите торбата в хладилника си за дълги три до четири месеца.

През това време трябва редовно да проверявате средата, за да се уверите, че е все още влажна, но не и мокра. Добавете малко вода, ако е необходимо.

Засадете семената на слънчево място

Когато стигнете до края на периода на студена стратификация, е време да засадите семената на ореха.

Най-доброто време за това е ранна пролет, тъй като можете да засадите семената директно на открито . Или можете да започнете да сеете семената на закрито , например в оранжерия.

Когато избирате място на открито за вашето орехово дърво, имайте предвид максималната височина и разпростиране на сорта, който отглеждате, и му осигурете нужното пространство.

По същия начин, то се нуждае от около шест до осем часа пряко слънце дневно и се възползва от добре дренирана, но влагозадържаща почва .

„Без значение от вида орехово дърво, всички те искат да растат в плодородна и добре дренирана почва, далеч от студени ветрове и мразовити зони“, казва Дрю.

„Едно предупреждение относно отглеждането на орехи е, че те произвеждат естествено съединение, наречено юглон, което потиска растежа на растенията наблизо“, добавя той.

„Известно е, че черните орехи произвеждат най-много юглон и трябва да внимавате кои растения са в същия район като дървото и да изберете тези, които са по-толерантни към юглон.“

Полейте добре семената

Докато семената на ореха покълват, те се нуждаят от постоянна влага.

Полейте добре семената, когато ги засадите за първи път, и продължете да наблюдавате почвата, за да се уверите, че не изсъхва напълно

Пресаждане на разсад, започнато на закрито

Ако не сте засадили семената на ореха на окончателното им постоянно място, трябва да пресадите разсада на открито.

Това трябва да се случи, когато разсадът има няколко комплекта листа и е висок около шест инча.

Също така трябва да закалите разсада, преди да го засадите в земята. Можете да направите това, като постепенно го излагате на външни температури в продължение на една седмица.

След последните слани разсадът трябва да бъде пресаден на постоянно място, за да се гарантира оцеляването му.

Уверете се, че боравите внимателно с разсада, за да не повредите корените. Можете да направите това, като поддържате колкото е възможно повече почва около корените.