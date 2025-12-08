Войната в Украйна:

Топ клуб от Първа лига си уреди контрола срещу Мъри Стоилов

08 декември 2025, 10:55 часа 178 прочитания 0 коментара
Вторият отбор в Първа лига ЦСКА 1948 ще проведе лагера си от зимната подготовка в Турция. Там „червените“ ще се изправят срещу тима, воден от Станимир Стоилов-Мъри Гьозтепе и лидера в румънското първенство Рапид Букурещ. Това обяви финансовият благодетел на клуба Цветомир Найденов. Мачът срещу турския отбор ще се проведе на 10 януари 2026 г., а този срещу румънския – един ден по-късно.

ЦСКА 1948 вече победи Гьозтепе през лятото

Това не е и първият път, в който ЦСКА 1948 се изправя срещу Гьозтепе на Мъри. Двата отбора играха контрола миналото лято. Тогава „червените“ победиха с 2:1 в Словения. В момента клубът се намира на второто място в Първа лига с 36 точки, които спечели в 18 мача – 11 победи, 3 равенства и 4 загуби. Първи е Левски с 44 точки от 19 мача, а на трето място е Лудогорец с 33 точки от 17 мача.

ЦСКА 1948

Гьозтепе е в зона Европа

В Турската суперлига Гьозтепе се намира на 4-тото място с 26 точки, които спечелиха в 15 мача – 7 победи, 5 равенства и 3 загуби. Тази позиция ще гарантира на отбора на Мъри място в квалификациите за един от Европейските клубни турнири – Лигата на конференциите. Плътно зад клуба от Измир се движи Самсунспор с 25 точки от 15 мача, а на 6-то място е грандът Бешикташ с 24 точки, но и с мач по-малко.

