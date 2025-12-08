Лайфстайл:

Цената на застраховките на корабите в Черно море се утрои след ударите по руския сенчест флот

08 декември 2025, 11:17 часа 284 прочитания 0 коментара
Цената на застраховките на корабите в Черно море се утрои след ударите по руския сенчест флот

Цената на застраховките на плавателни съдове, опериращи в Черно море, се е утроила през последния месец и вероятно ще продължи да расте на фона на активните атаки на Украйна срещу руската пристанищна инфраструктура (например, пристанището Новоросийск) и танкерите от "сенчестия флот", превозващи нелегално руски петрол в нарушение на санкциите.

Според застрахователни брокери, цените на застраховките срещу военен риск са скочили от 0,25-0,3% от стойността на плавателния съд в началото на ноември до 0,5-0,75% в началото на декември, което е увеличение от 250%, съобщи Financial Times.

Най-голямото увеличение е в черноморските региони, съседни на Русия, както и близо до Украйна, Грузия и Турция, казва Маркъс Бейкър, ръководител на отдела за морски транспорт в брокерската фирма Marsh. Според него цената тепърва още ще расте, тъй като Русия ще ескалира допълнително ситуацията в Украйна. 

Още: Чавдар Стефанов: Тръмп иска да спре огъня, за да търгува

Припомняме, че последните случаи на ударени от украинците танкери станаха на 28 ноември, когато бяха поразени "Kairos" и "Virat", край бреговете на Турция.  

Според експерти по морска сигурност, подобни инциденти карат собствениците на кораби да се притесняват, че дори кораби, занимаващи се с легална търговия, могат да станат обект на атаки.

Идея: Г-7 и ЕС обмислят пълна забрана за морския износ на руски петрол

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Черно море застраховки Руски кораби танкери петролни танкери война Украйна руски петрол застраховки танкери руски сенчест флот
Още от Европа
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес