Цената на застраховките на корабите в Черно море се утрои след ударите по руския сенчест флот

Цената на застраховките на плавателни съдове, опериращи в Черно море, се е утроила през последния месец и вероятно ще продължи да расте на фона на активните атаки на Украйна срещу руската пристанищна инфраструктура (например, пристанището Новоросийск) и танкерите от "сенчестия флот", превозващи нелегално руски петрол в нарушение на санкциите.

Според застрахователни брокери, цените на застраховките срещу военен риск са скочили от 0,25-0,3% от стойността на плавателния съд в началото на ноември до 0,5-0,75% в началото на декември, което е увеличение от 250%, съобщи Financial Times.

Най-голямото увеличение е в черноморските региони, съседни на Русия, както и близо до Украйна, Грузия и Турция, казва Маркъс Бейкър, ръководител на отдела за морски транспорт в брокерската фирма Marsh. Според него цената тепърва още ще расте, тъй като Русия ще ескалира допълнително ситуацията в Украйна.

Припомняме, че последните случаи на ударени от украинците танкери станаха на 28 ноември, когато бяха поразени "Kairos" и "Virat", край бреговете на Турция.

Според експерти по морска сигурност, подобни инциденти карат собствениците на кораби да се притесняват, че дори кораби, занимаващи се с легална търговия, могат да станат обект на атаки.

