"Различен е, защото има подкрепата на хората": Йотова за вота на недоверие

Вотът на недоверие, който предстои да бъде обсъден и гласуван тази седмица, е по-различен от предходните, защото има подкрепа на огромното мнозинство от гражданите. Това мнение изрази вицепрезидента Илияна Йотова. Това е шестият вот на недоверие пред който се изправя кабинетът "Желязков". Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството. До тук се стигна след мащабни протести в цялата страна.

Новият проектобюджет

По отношение на новия проектобюджет на държавата вицепрезидентът отбеляза, че има опасения, че една счетоводна таблица ще се замести с друга, без никакъв намек за политиките, които са нужни за България, и реформите, които трябва да бъдат извършени. "Възможен е диалог, можеше да има съвсем друго отношение към всички партньори и към българското общество. Бих посъветвала следващия път да заложат на вербалната комуникация", допълни вицепрезидентът.

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава днес по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

Вчера надзорните съвети на Осигурителния институт и Здравната каса одобриха сметките на властта.