Защо някои шофьори крият ключовете за колата в хладилника

В днешно време системата за безключов достъп до автомобила е широко разпространена функция. Можете удобно и бързо да отворите вратата на колата с натискане на бутон на ключодържателя. В същото време мнозина забравят, че този комфорт има и недостатъци. За крадците на коли това е просто "златна мина". Сега могат да вземат и чужда кола, като натиснат един бутон.

Причината е, че ключодържателят на колата изпраща сигнали чрез радиовълни. Те от своя страна могат да бъдат прихванати с помощта на специално оборудване. В същото време дори не е нужно да чакате собственикът на колата да използва устройството. Обикалят жилищни сгради и търсят активен сигнал за ключодържател. Ако шофьорът е оставил ключовете на вратата на входа или точно наблизо, те могат да бъдат копирани и след това дублирани на улицата чрез отваряне на колата.

Британски шофьори измислиха нова защита срещу кражби

Веднага след като бяха регистрирани първите такива случаи на кражби, собствениците на автомобили започнаха да търсят контрамерки. И намериха една от тях - обикновен хладилник. Оказа се, че металните стени на устройството образуват т.нар. „клетка на Фарадей’’ и блокират сигнала. Някои слагат ключовете във фолио или свалят батериите. Производителите на аксесоари също реагираха бързо и започнаха да предлагат защитни калъфи със специална облицовка.

Съвети за защита на вашия автомобил:

• Не оставяйте ключовете за колата си близо до вратата на жилището.

• Съхранявайте ключодържателя в метална обвивка, която блокира радиосигнала.

• Функцията "комфортен достъп" трябва да бъде деактивирана, ако не се използва непрекъснато.

• Погрижете се за допълнителна защита на колата, монтирайте имобилайзер и GPS устройство, което излъчва сигнал.